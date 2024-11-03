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Мост, которым пользуются избиратели из ПМР, временно перекрыли - РИА Новости, 03.11.2024
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15:47 03.11.2024 (обновлено: 16:09 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/most-1981700018.html
Мост, которым пользуются избиратели из ПМР, временно перекрыли
Мост, которым пользуются избиратели из ПМР, временно перекрыли - РИА Новости, 03.11.2024
Мост, которым пользуются избиратели из ПМР, временно перекрыли
Мост между городом Рыбница непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и молдавским городом Резина перекрыли, заявил РИА Новости сопредседатель... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T15:47
2024-11-03T16:09
в мире
молдавия
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ТИРАСПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Мост между городом Рыбница непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и молдавским городом Резина перекрыли, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от ПМР Олег Беляков.&quot;Cо стороны города Резина в Молдавии поступает активная информация, в том числе сообщения правоохранительных органов, о том, что якобы на данном направлении что-то заминировано или есть какая-то угроза непосредственно на данном направлении, то есть движение транспорта там полностью прекращено&quot;, — сказал он.Сопредседатель ОКК от ПМР обратил внимание, что ранее на этом мосту образовались очередь из граждан Приднестровья, которые ехали в Молдавию, чтобы принять участие во втором туре президентских выборов. По его словам, сейчас представители приднестровской стороны в ОКК инициируют выезд на место событий военных наблюдателей из миротворцев."Это действительно препятствия перехода на другую сторону граждан Приднестровья, изъявивших желание проголосовать на выборах Республики Молдова. В данный момент мы настаиваем на выезде военных наблюдателей, как я сказал, военный комендант находится уже непосредственно там, и будем уже иметь определенную картину после того, как мы получим акт всего происходящего с места событий", — отметил Беляков.Как утверждают в Генеральном инспекторате полиции Молдавии, мост перекрыли, так как "в потоке людей находится человек, который не сотрудничает с полицией и держит подозрительный ящик, отказываясь раскрыть его содержимое".В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21:00 (22:00 мск). Для жителей Приднестровья открыто 30 участков на правом берегу Днестра.Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.При этом молдавская общественная организация Promo-LEX получила уже 141 сообщение о происшествиях на президентских выборах, таких как технические проблемы при регистрации избирателей, повреждение и взлом урн или отсутствие пломб на них, нарушение тайны голосования, прерывание видеосъемки избирательных действий и другие.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981698284.html
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
Мост, которым пользуются избиратели из ПМР, временно перекрыли

Полиция перекрыла мост Рыбница — Резина, которым пользуются избиратели из ПМР

© Sputnik МолдоваОчередь перед мостом между городом Рыбница непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и молдавским городом Резина
Очередь перед мостом между городом Рыбница непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и молдавским городом Резина - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Sputnik Молдова
Очередь перед мостом между городом Рыбница непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и молдавским городом Резина
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ТИРАСПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Мост между городом Рыбница непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и молдавским городом Резина перекрыли, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от ПМР Олег Беляков.
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"Cо стороны города Резина в Молдавии поступает активная информация, в том числе сообщения правоохранительных органов, о том, что якобы на данном направлении что-то заминировано или есть какая-то угроза непосредственно на данном направлении, то есть движение транспорта там полностью прекращено", — сказал он.

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Сопредседатель ОКК от ПМР обратил внимание, что ранее на этом мосту образовались очередь из граждан Приднестровья, которые ехали в Молдавию, чтобы принять участие во втором туре президентских выборов.
По его словам, сейчас представители приднестровской стороны в ОКК инициируют выезд на место событий военных наблюдателей из миротворцев.
"Это действительно препятствия перехода на другую сторону граждан Приднестровья, изъявивших желание проголосовать на выборах Республики Молдова. В данный момент мы настаиваем на выезде военных наблюдателей, как я сказал, военный комендант находится уже непосредственно там, и будем уже иметь определенную картину после того, как мы получим акт всего происходящего с места событий", — отметил Беляков.
Как утверждают в Генеральном инспекторате полиции Молдавии, мост перекрыли, так как "в потоке людей находится человек, который не сотрудничает с полицией и держит подозрительный ящик, отказываясь раскрыть его содержимое".
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В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21:00 (22:00 мск). Для жителей Приднестровья открыто 30 участков на правом берегу Днестра.
Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.
При этом молдавская общественная организация Promo-LEX получила уже 141 сообщение о происшествиях на президентских выборах, таких как технические проблемы при регистрации избирателей, повреждение и взлом урн или отсутствие пломб на них, нарушение тайны голосования, прерывание видеосъемки избирательных действий и другие.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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