https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981698284.html

В Молдавии полиция задерживает машины с гражданами Приднестровья

В Молдавии полиция задерживает машины с гражданами Приднестровья - РИА Новости, 03.11.2024

В Молдавии полиция задерживает машины с гражданами Приднестровья

Полиция Молдавии задерживает на границе машины с гражданами Приднестровья, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T15:29

2024-11-03T15:29

2024-11-03T15:29

в мире

молдавия

гагаузия

бендеры

олег беляков

майя санду

объединенная контрольная комиссия (окк)

обсе

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ТИРАСПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии задерживает на границе машины с гражданами Приднестровья, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков. В Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Избирателям предстоит проголосовать за одного из двух кандидатов - баллотирующуюся на второй срок действующую главу государства Майю Санду либо за бывшего генпрокурора республики, выходца из Гагаузии Александра Стояногло. Голосование организовано, в населенных пунктах Молдавии, расположенных в зоне безопасности под контролем миротворцев. Речь идет, в частности, о таких селах, как Вадул-луй-Водэ, Варница, Копанка, Хаджимус и Хырбовец в окрестностях города Бендеры, а также Дороцкое, Кочиеры, Кошница, Криуляны в окрестностях Дубоссар. "Да, действительно, определенные проблемные моменты имеют место с самого утра, с начала голосования в Республике Молдова, граждане Приднестровья, желающие отдать голос на избирательных участках, поехали через пункты пропуска. Вот тут возникли некоторые обстоятельства, которые вызывают на сегодняшний день большую озабоченность. Почему именно Объединенная контрольная комиссия, именно делегация Приднестровья об этом говорит? Потому что это все происходит в зоне безопасности и отражается непосредственно на жителях. Имеет место массовое скопление людей, которые не могут пройти через пункты пропуска", - сказал Беляков. Сопредседатель ОКК от ПМР также добавил, что лично наблюдал такую ситуацию с очередями у населенного пункта Молдавии Варница. По его словам, позже ситуация там нормализовалась. "Необходимо, чтобы все непосредственно делегации ОКК убедились в том, что эти действия неправомерные. И любые, скажем, какие-то определенные нюансы, которые возникают с отдельными водителями, можно решать в частном порядке и не создавать препятствия пропуску транспорта в данном направлении", - отметил Беляков. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.

https://ria.ru/20241002/moldaviya-1975986091.html

https://ria.ru/20241027/protokoly-1980410246.html

https://ria.ru/20241015/pridnestrove-1978227957.html

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бендеры

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в мире, молдавия, гагаузия, бендеры, олег беляков, майя санду, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе, выборы в молдавии — 2024, приднестровская молдавская республика