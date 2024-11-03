https://ria.ru/20241103/kiberataka-1981723820.html

В Молдавии сообщили о новых кибератаках на системы регистрации избирателей

В Молдавии сообщили о новых кибератаках на системы регистрации избирателей - РИА Новости, 03.11.2024

В Молдавии сообщили о новых кибератаках на системы регистрации избирателей

Служба информационных технологий и кибербезопасности (STISC) Молдавии сообщает о новых атаках на системы регистрации избирателей, что осложняет процесс выборов... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T19:55

2024-11-03T19:55

2024-11-03T19:55

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Служба информационных технологий и кибербезопасности (STISC) Молдавии сообщает о новых атаках на системы регистрации избирателей, что осложняет процесс выборов президента Молдавии. Ранее в воскресенье Глава ЦИК Молдавии Анжела Караман заявила на брифинге, что система регистрации избирателей в день выборов президента страны подверглась кибератаке. "За последние несколько часов регистрируются скоординированные кибератаки на инфраструктуру обмена данными системы регистрации избирателей. Атаки исходят из самых разных источников, расположенных в разных странах мира. Это приводит к временным трудностям в процессе получения информации с избирательных участков как внутри страны, так и за границей", - информирует пресс-служба STISC в соцсетях. Специалисты отметили, что принимают меры для обработки данных и обеспечению непрерывности услуг ЦИК и избирательных участков. Также они сотрудничают с международными партнерами для расследования и выявления субъектов угроз. "В настоящее время специалисты STISC работают над идентификацией и технической атрибуцией субъектов угроз. Процесс расследования продолжается и проводится в тесном сотрудничестве с национальными и международными партнерскими учреждениями", - отмечено в сообщении Службы. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241020/oppozitsiya-1978968126.html

https://ria.ru/20241103/pmr-1981721284.html

https://ria.ru/20241103/moldavija-1981715825.html

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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, выборы в молдавии — 2024