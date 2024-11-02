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"Россети" усилили контроль за энергообъектами перед Днем народного единства
"Россети" усилили контроль за энергообъектами перед Днем народного единства - РИА Новости, 06.11.2024
"Россети" усилили контроль за энергообъектами перед Днем народного единства
"Россети" ввели усиленный контроль за работой энергообъектов в России перед Днем народного единства, особое внимание будет уделено ситуации на приграничных... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-02T12:59
2024-11-02T12:59
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Россети" ввели усиленный контроль за работой энергообъектов в России перед Днем народного единства, особое внимание будет уделено ситуации на приграничных территориях и в новых субъектах РФ, а также в регионах со сложными погодными условиями, включая Москву, сообщила компания. "Состоялся штаб сетевого комплекса по обеспечению надежного электроснабжения потребителей в период с 2 по 5 ноября 2024 года. В Группе "Россети" вводится усиленный контроль за работой энергообъектов. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности, ситуации на приграничных территориях и в новых субъектах РФ, а также в регионах со сложными погодными условиями, включая Москву", - говорится в сообщении. Отмечается, что на случай нештатных ситуаций готовы почти 11 тысяч аварийно-восстановительных бригад: более 53 тысяч специалистов и 26 тысяч единиц техники, а также 7,8 тысячи резервных источников электроснабжения общей мощностью 625 МВт. Во всех филиалах "Россетей" и дочерних сетевых компаниях организовано круглосуточное дежурство работников и руководителей. Проведены дополнительные инструктажи персонала, проверки производственных и бытовых помещений, складов. "Начиная с 12.00 2 ноября запрещено производство плановых работ и переключений в электроустановках, схемы сетей приведены к нормальным", - добавляется в сообщении.
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россия, москва, россети
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Россия, Москва, Россети
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Россети" ввели усиленный контроль за работой энергообъектов в России перед Днем народного единства, особое внимание будет уделено ситуации на приграничных территориях и в новых субъектах РФ, а также в регионах со сложными погодными условиями, включая Москву, сообщила компания.
"Состоялся штаб сетевого комплекса по обеспечению надежного электроснабжения потребителей в период с 2 по 5 ноября 2024 года. В Группе "Россети" вводится усиленный контроль за работой энергообъектов. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности, ситуации на приграничных территориях и в новых субъектах РФ, а также в регионах со сложными погодными условиями, включая Москву", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на случай нештатных ситуаций готовы почти 11 тысяч аварийно-восстановительных бригад: более 53 тысяч специалистов и 26 тысяч единиц техники, а также 7,8 тысячи резервных источников электроснабжения общей мощностью 625 МВт. Во всех филиалах "Россетей" и дочерних сетевых компаниях организовано круглосуточное дежурство работников и руководителей.
Проведены дополнительные инструктажи персонала, проверки производственных и бытовых помещений, складов. "Начиная с 12.00 2 ноября запрещено производство плановых работ и переключений в электроустановках, схемы сетей приведены к нормальным", - добавляется в сообщении.