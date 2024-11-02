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В Госдуме рассказали подробности об идентификации каналов в соцсетях
В Госдуме рассказали подробности об идентификации каналов в соцсетях - РИА Новости, 02.11.2024
В Госдуме рассказали подробности об идентификации каналов в соцсетях
Если пользователь ведет канал с аудиторией более 10 тысяч человек в соцсети, которая отсутствует в реестре Роскомнадзора, то идентификацию проходить не нужно,... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:16
2024-11-02T13:16
2024-11-02T13:16
общество
технологии
антон горелкин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Если пользователь ведет канал с аудиторией более 10 тысяч человек в соцсети, которая отсутствует в реестре Роскомнадзора, то идентификацию проходить не нужно, сказал депутат Госдумы Антон Горелкин. "Если вы ведете канал с аудиторией более 10 тысяч человек в соцсети, которая отсутствует в реестре РКН, идентификацию проходить не нужно. Никаких ограничений по размещению рекламы и репостам не будет, пока этот ресурс официально не признают соцсетью или он (после принятия соответствующего законопроекта) не попадет под блокировку", - написал он Telegram-канале.
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общество, технологии, антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Общество, Технологии, Антон Горелкин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
В Госдуме рассказали подробности об идентификации каналов в соцсетях
В ГД объяснили, кому не придется проходить идентификацию канала в соцсетях