https://ria.ru/20241102/gosduma-1981514610.html

В Госдуме рассказали подробности об идентификации каналов в соцсетях

В Госдуме рассказали подробности об идентификации каналов в соцсетях - РИА Новости, 02.11.2024

В Госдуме рассказали подробности об идентификации каналов в соцсетях

Если пользователь ведет канал с аудиторией более 10 тысяч человек в соцсети, которая отсутствует в реестре Роскомнадзора, то идентификацию проходить не нужно,... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:16

2024-11-02T13:16

2024-11-02T13:16

общество

технологии

антон горелкин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Если пользователь ведет канал с аудиторией более 10 тысяч человек в соцсети, которая отсутствует в реестре Роскомнадзора, то идентификацию проходить не нужно, сказал депутат Госдумы Антон Горелкин. "Если вы ведете канал с аудиторией более 10 тысяч человек в соцсети, которая отсутствует в реестре РКН, идентификацию проходить не нужно. Никаких ограничений по размещению рекламы и репостам не будет, пока этот ресурс официально не признают соцсетью или он (после принятия соответствующего законопроекта) не попадет под блокировку", - написал он Telegram-канале.

https://ria.ru/20241009/vpn-1977078986.html

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общество, технологии, антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф