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У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 01.11.2024
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02:15 01.11.2024
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У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 01.11.2024
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в пятницу в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск"... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T02:15
2024-11-01T02:15
тихий океан
шикотан
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в пятницу в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано 1 ноября в 7.52 (четверг 23.52 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 159 километрах восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг подземных толчков располагался на глубине 56 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее информации, сообщений об ощутимости землетрясения в населенных пунктах Курил не поступало, тревога цунами не объявлялась.
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тихий океан, шикотан, елена семенова
Тихий океан, Шикотан, Елена Семенова
У побережья южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано у побережья южных Курил

© РИА Новости / Екатерина Аристархова | Перейти в медиабанкМыс Васин острова Уруп
Мыс Васин острова Уруп - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Аристархова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в пятницу в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано 1 ноября в 7.52 (четверг 23.52 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 159 километрах восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг подземных толчков располагался на глубине 56 километров", - рассказала собеседница агентства.
По ее информации, сообщений об ощутимости землетрясения в населенных пунктах Курил не поступало, тревога цунами не объявлялась.
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Тихий океанШикотанЕлена Семенова
 
 
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