https://ria.ru/20241101/zemletryas-1981256548.html

У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 01.11.2024

У побережья южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в пятницу в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск"... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T02:15

2024-11-01T02:15

2024-11-01T02:15

тихий океан

шикотан

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в пятницу в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано 1 ноября в 7.52 (четверг 23.52 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 159 километрах восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг подземных толчков располагался на глубине 56 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее информации, сообщений об ощутимости землетрясения в населенных пунктах Курил не поступало, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20241022/mchs-1979225151.html

тихий океан

шикотан

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тихий океан, шикотан, елена семенова