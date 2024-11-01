https://ria.ru/20241101/svo-1981345150.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 01.11.2024

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки

ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 250 человек, три боевые бронемашины, французскую самоходную артустановку Caesar и зенитный ракетный комплекс, РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T14:07

2024-11-01T14:07

2024-11-01T14:12

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

сша

технологии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 250 человек, три боевые бронемашины, французскую самоходную артустановку Caesar и зенитный ракетный комплекс, один украинский военнослужащих сдался в плен, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, а также шесть артиллерийских орудий, из них одна самоходная артиллерийская установка Caesar французского производства, миномет, зенитный ракетный комплекс и девять автомобилей. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сводке министерства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 28 850 военнослужащих, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров, 1062 боевые бронированные машины, 777 автомобилей, 254 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, десять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 25 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

https://ria.ru/20241101/vsu-1981334589.html

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россия, вооруженные силы украины, сша, технологии, министерство обороны рф (минобороны рф)