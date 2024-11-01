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Участник "Времени героев" стал замминистра цифрового развития Сахалина - РИА Новости, 01.11.2024
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16:50 01.11.2024 (обновлено: 17:19 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/sakhalin-1981387848.html
Участник "Времени героев" стал замминистра цифрового развития Сахалина
Участник "Времени героев" стал замминистра цифрового развития Сахалина - РИА Новости, 01.11.2024
Участник "Времени героев" стал замминистра цифрового развития Сахалина
Участник "Времени героев" Сергей Жигалкин стал заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T16:50
2024-11-01T17:19
общество
сахалинская область
россия
валерий лимаренко
владимир путин
программа "время героев"
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Участник "Времени героев" Сергей Жигалкин стал заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области, сообщается в Telegram-канале программы. "Участник программы "Время героев" Сергей Жигалкин назначен заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области", - говорится в сообщении. Уточняется, после первого модуля обучения Жигалкин приступил к стажировке на государственной службе под руководством губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. "Благодаря своей военной службе имею опыт управления большим количеством человек, но, безусловно, эти навыки необходимо отточить и скорректировать некоторые подходы к работе... "Время Героев" – это прекрасный шанс поработать над этими важными качествами", - сказал участник программы. Сергей Жигалкин является кавалером ордена Мужества, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами и медалью Суворова. В мае этого года он стал участником программы "Время героев" и приступил к обучению. При оглашении послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20240923/gurtsiev-1974182426.html
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общество, сахалинская область, россия, валерий лимаренко, владимир путин, программа "время героев"
Общество, Сахалинская область, Россия, Валерий Лимаренко, Владимир Путин, Программа "Время героев"
Участник "Времени героев" стал замминистра цифрового развития Сахалина

Участник "Времени героев" Жигалкин стал замминистра цифрового развития Сахалина

© Фото : пресс-служба правительства Сахалинской областиУчастник "Времени героев" Сергей Жигалкин
Участник Времени героев Сергей Жигалкин - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : пресс-служба правительства Сахалинской области
Участник "Времени героев" Сергей Жигалкин
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Участник "Времени героев" Сергей Жигалкин стал заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области, сообщается в Telegram-канале программы.
"Участник программы "Время героев" Сергей Жигалкин назначен заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области", - говорится в сообщении.
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Уточняется, после первого модуля обучения Жигалкин приступил к стажировке на государственной службе под руководством губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
"Благодаря своей военной службе имею опыт управления большим количеством человек, но, безусловно, эти навыки необходимо отточить и скорректировать некоторые подходы к работе... "Время Героев" – это прекрасный шанс поработать над этими важными качествами", - сказал участник программы.
Сергей Жигалкин является кавалером ордена Мужества, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами и медалью Суворова. В мае этого года он стал участником программы "Время героев" и приступил к обучению.
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Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
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ОбществоСахалинская областьРоссияВалерий ЛимаренкоВладимир ПутинПрограмма "Время героев"
 
 
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