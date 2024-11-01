https://ria.ru/20241101/sakhalin-1981387848.html

Участник "Времени героев" стал замминистра цифрового развития Сахалина

Участник "Времени героев" стал замминистра цифрового развития Сахалина - РИА Новости, 01.11.2024

Участник "Времени героев" стал замминистра цифрового развития Сахалина

Участник "Времени героев" Сергей Жигалкин стал заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T16:50

2024-11-01T16:50

2024-11-01T17:19

общество

сахалинская область

россия

валерий лимаренко

владимир путин

программа "время героев"

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Участник "Времени героев" Сергей Жигалкин стал заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области, сообщается в Telegram-канале программы. "Участник программы "Время героев" Сергей Жигалкин назначен заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области", - говорится в сообщении. Уточняется, после первого модуля обучения Жигалкин приступил к стажировке на государственной службе под руководством губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. "Благодаря своей военной службе имею опыт управления большим количеством человек, но, безусловно, эти навыки необходимо отточить и скорректировать некоторые подходы к работе... "Время Героев" – это прекрасный шанс поработать над этими важными качествами", - сказал участник программы. Сергей Жигалкин является кавалером ордена Мужества, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами и медалью Суворова. В мае этого года он стал участником программы "Время героев" и приступил к обучению. При оглашении послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20240923/gurtsiev-1974182426.html

https://ria.ru/20241002/opyt-1976058156.html

https://ria.ru/20241003/geroi-1976124256.html

сахалинская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сахалинская область, россия, валерий лимаренко, владимир путин, программа "время героев"