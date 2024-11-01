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Райффайзенбанк тестирует покупку долларов через банкоматы - РИА Новости, 01.11.2024
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14:42 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/rayffayzenbank--1981353940.html
Райффайзенбанк тестирует покупку долларов через банкоматы
Райффайзенбанк тестирует покупку долларов через банкоматы - РИА Новости, 01.11.2024
Райффайзенбанк тестирует покупку долларов через банкоматы
Райффайзенбанк тестирует покупку валюты через банкоматы - в некоторых банкоматах в Москве теперь можно купить доллары, сообщила кредитная организация в своем... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:42
2024-11-01T14:42
экономика
москва
сша
райффайзенбанк
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Райффайзенбанк тестирует покупку валюты через банкоматы - в некоторых банкоматах в Москве теперь можно купить доллары, сообщила кредитная организация в своем Telegram-канале. "В нескольких банкоматах Москвы можно купить доллары США. Для этого потребуется только пластиковая карта "Мир" Райффайзенбанка" , - говорится в сообщении. На сайте банка указывается, что доллары можно купить до 30 ноября с пластиковой рублевой карты "Мир" Райффайзенбанка, снять доллары с валютных и виртуальных карт не получится. Отмечается, что за один раз можно купить до пяти тысяч долларов, курс в банкомате и в офисе банка одинаковый, в течение буднего дня курс может меняться, комиссия за покупку по дебетовым картам - ноль рублей. "Пока мы только тестируем покупку валюты в банкоматах, поэтому купить доллары можно только ограниченное время и не везде", - уточняется в сообщении на сайте кредитной организации.
https://ria.ru/20240905/raiffeisen-1970934398.html
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экономика, москва, сша, райффайзенбанк
Экономика, Москва, США, Райффайзенбанк
Райффайзенбанк тестирует покупку долларов через банкоматы

Райффайзенбанк тестирует покупку долларов через банкоматы в Москве

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВывеска банка "Райффайзен" в Москве
Вывеска банка Райффайзен в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вывеска банка "Райффайзен" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Райффайзенбанк тестирует покупку валюты через банкоматы - в некоторых банкоматах в Москве теперь можно купить доллары, сообщила кредитная организация в своем Telegram-канале.
"В нескольких банкоматах Москвы можно купить доллары США. Для этого потребуется только пластиковая карта "Мир" Райффайзенбанка" , - говорится в сообщении.
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На сайте банка указывается, что доллары можно купить до 30 ноября с пластиковой рублевой карты "Мир" Райффайзенбанка, снять доллары с валютных и виртуальных карт не получится.
Отмечается, что за один раз можно купить до пяти тысяч долларов, курс в банкомате и в офисе банка одинаковый, в течение буднего дня курс может меняться, комиссия за покупку по дебетовым картам - ноль рублей.
"Пока мы только тестируем покупку валюты в банкоматах, поэтому купить доллары можно только ограниченное время и не везде", - уточняется в сообщении на сайте кредитной организации.
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