https://ria.ru/20241101/rayffayzenbank--1981353940.html

Райффайзенбанк тестирует покупку долларов через банкоматы

Райффайзенбанк тестирует покупку долларов через банкоматы - РИА Новости, 01.11.2024

Райффайзенбанк тестирует покупку долларов через банкоматы

Райффайзенбанк тестирует покупку валюты через банкоматы - в некоторых банкоматах в Москве теперь можно купить доллары, сообщила кредитная организация в своем... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T14:42

2024-11-01T14:42

2024-11-01T14:42

экономика

москва

сша

райффайзенбанк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578101039_0:262:3072:1989_1920x0_80_0_0_b3a146e6b906692f8b37af7dd109ccbf.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Райффайзенбанк тестирует покупку валюты через банкоматы - в некоторых банкоматах в Москве теперь можно купить доллары, сообщила кредитная организация в своем Telegram-канале. "В нескольких банкоматах Москвы можно купить доллары США. Для этого потребуется только пластиковая карта "Мир" Райффайзенбанка" , - говорится в сообщении. На сайте банка указывается, что доллары можно купить до 30 ноября с пластиковой рублевой карты "Мир" Райффайзенбанка, снять доллары с валютных и виртуальных карт не получится. Отмечается, что за один раз можно купить до пяти тысяч долларов, курс в банкомате и в офисе банка одинаковый, в течение буднего дня курс может меняться, комиссия за покупку по дебетовым картам - ноль рублей. "Пока мы только тестируем покупку валюты в банкоматах, поэтому купить доллары можно только ограниченное время и не везде", - уточняется в сообщении на сайте кредитной организации.

https://ria.ru/20240905/raiffeisen-1970934398.html

https://ria.ru/20240815/rayffayzenbank-1966430456.html

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, москва, сша, райффайзенбанк