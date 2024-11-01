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Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в пятницу - РИА Новости, 06.11.2024
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08:00 01.11.2024 (обновлено: 15:30 06.11.2024)
https://ria.ru/20241101/nepogoda-1982221530.html
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в пятницу
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в пятницу - РИА Новости, 06.11.2024
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в пятницу
Москвичам следует быть внимательными из-за дождя, мокрого снега, гололедицы и сильного ветра в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-01T08:00
2024-11-06T15:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Москвичам следует быть внимательными из-за дождя, мокрого снега, гололедицы и сильного ветра в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Дождь, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в столице сегодня. В течение дня может выпасть до 14 миллиметров осадков, в отдельных районах города - до 20 миллиметров. Порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду", - говорится в сообщении. Отмечается, что вечером прогнозируется переход температуры воздуха через ноль градусов, что может способствовать образованию гололедицы. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - дополняется в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в пятницу

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкШквалистый ветер и ливень в Москве
Шквалистый ветер и ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Шквалистый ветер и ливень в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Москвичам следует быть внимательными из-за дождя, мокрого снега, гололедицы и сильного ветра в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Дождь, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в столице сегодня. В течение дня может выпасть до 14 миллиметров осадков, в отдельных районах города - до 20 миллиметров. Порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вечером прогнозируется переход температуры воздуха через ноль градусов, что может способствовать образованию гололедицы.
"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - дополняется в сообщении.
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