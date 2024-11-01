https://ria.ru/20241101/nepogoda-1982221530.html

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в пятницу

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в пятницу - РИА Новости, 06.11.2024

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в пятницу

Москвичам следует быть внимательными из-за дождя, мокрого снега, гололедицы и сильного ветра в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-01T08:00

2024-11-01T08:00

2024-11-06T15:30

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Москвичам следует быть внимательными из-за дождя, мокрого снега, гололедицы и сильного ветра в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Дождь, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в столице сегодня. В течение дня может выпасть до 14 миллиметров осадков, в отдельных районах города - до 20 миллиметров. Порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду", - говорится в сообщении. Отмечается, что вечером прогнозируется переход температуры воздуха через ноль градусов, что может способствовать образованию гололедицы. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - дополняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20241030/musor-1978450427.html

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