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Комплекс горхозяйства: В Москве до утра субботы сохранится непогода

Комплекс горхозяйства: В Москве до утра субботы сохранится непогода - РИА Новости, 06.11.2024

Комплекс горхозяйства: В Москве до утра субботы сохранится непогода

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил, что непогода в виде дождя и мокрого снега с усилением ветра до 15-20 метров в секунду сохранится в столице до... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-01T21:45

2024-11-01T21:45

2024-11-06T15:27

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил, что непогода в виде дождя и мокрого снега с усилением ветра до 15-20 метров в секунду сохранится в столице до утра субботы. "По прогнозам синоптиков, до 10.00 2 ноября в столице сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Возможно усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале КГХ. Комплекс горхозяйства просит горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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общество, городское хозяйство москвы, москва