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Комплекс горхозяйства: В Москве до утра субботы сохранится непогода - РИА Новости, 06.11.2024
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21:45 01.11.2024 (обновлено: 15:27 06.11.2024)
https://ria.ru/20241101/moskva-1982216897.html
Комплекс горхозяйства: В Москве до утра субботы сохранится непогода
Комплекс горхозяйства: В Москве до утра субботы сохранится непогода - РИА Новости, 06.11.2024
Комплекс горхозяйства: В Москве до утра субботы сохранится непогода
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил, что непогода в виде дождя и мокрого снега с усилением ветра до 15-20 метров в секунду сохранится в столице до... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-01T21:45
2024-11-06T15:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил, что непогода в виде дождя и мокрого снега с усилением ветра до 15-20 метров в секунду сохранится в столице до утра субботы. "По прогнозам синоптиков, до 10.00 2 ноября в столице сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Возможно усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале КГХ. Комплекс горхозяйства просит горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
Комплекс горхозяйства: В Москве до утра субботы сохранится непогода

В Москве до утра субботы сохранится непогода в виде дождя и мокрого снега

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗонт покрытый снегом
Зонт покрытый снегом - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Зонт покрытый снегом. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил, что непогода в виде дождя и мокрого снега с усилением ветра до 15-20 метров в секунду сохранится в столице до утра субботы.
"По прогнозам синоптиков, до 10.00 2 ноября в столице сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Возможно усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале КГХ.
Комплекс горхозяйства просит горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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