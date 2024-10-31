Бастрыкин запросил доклад о ситуации с избиением подростков в Самаре
Бастрыкин запросил доклад о ситуации с избиением подростков на площадке в Самаре
© Фото : Пресс-служба СК РФАлександр Бастрыкин
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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САМАРА, 31 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела, возбужденного после сообщения в соцсетях об избиении подростков на детской площадке в Самаре, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.
В соцсетях появилась информация о том, что в Самаре группа лиц, вооруженных травматическим оружием, напала на подростков на детской площадке в Самаре и избила их, говорится в сообщении СК РФ.
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По данным публикаций в соцсетях, инцидент произошел еще в сентябре в Советском районе Самары. Потерпевший сообщил, что его однокласснику написал молодой человек из параллельного класса и предложил встретиться. Когда трое подростков пришли на детскую площадку, туда приехали две машины, из них вышли 12 человек в возрасте от 17 до 20 лет, у одного из них был травматический пистолет. Группа набросилась на школьников и избила их. Юноша с травматическим оружие угрожал потерпевшему, что выстрелит ему в голову и колено, после чего отвел в сторону и совершил два выстрела. Когда из подъезда вышла бабушка и пригрозила, что вызовет полицию, толпа нападавших расселась в машины и уехала.
Пострадавшие оформили заявление в полицию, после этого школьникам стали поступать угрозы, а затем - предложения о финансовом вознаграждении, если они заберут заявление.
"По данному факту следственными органами СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Самарской области доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении СК РФ.
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