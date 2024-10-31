https://ria.ru/20241031/universitet-1981229648.html

Пензенский вуз наладит студенческий обмен с китайскими институтами

Пензенский вуз наладит студенческий обмен с китайскими институтами - РИА Новости, 31.10.2024

Пензенский вуз наладит студенческий обмен с китайскими институтами

Пензенский государственный университет (ПГУ) в Китае заключил трехстороннее соглашение с Баоцзинским институтом искусств и наук и Баоцзинским железнодорожным... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T19:51

2024-10-31T19:51

2024-10-31T19:51

пензенская область

китай

пенза

олег мельниченко

пензенская область

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ПЕНЗА, 31 окт - РИА Новости. Пензенский государственный университет (ПГУ) в Китае заключил трехстороннее соглашение с Баоцзинским институтом искусств и наук и Баоцзинским железнодорожным институтом о развитии студенческого обмена, сообщил губернатор российского региона Олег Мельниченко. "Соглашение заключили наши вузы: ПГУ с Баоцзинским институтом искусств и наук, а также с Баоцзинским железнодорожным институтом. Высшие учебные заведения будут развивать студенческий обмен. Чтобы сделать его более активным, я предложил создать на базе высших учебных заведений центры русской и китайской культур", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что обсудил пути дальнейшего сотрудничества с мэром народного правительства китайского города Баоцзи Ван Юном. По его словам, летом между Пензой и Баоцзи было подписано соглашение о сотрудничестве, а теперь утвержден план конкретных мероприятий по реализации соглашения на 2024-2026 годы. "В знак укрепления дружбы подарил Ван Юну выпущенную специально к нашему визиту в Китай книгу об истории Золотаревского городища, которое когда-то являлось перекрестком мировых торговых путей, начинающихся от Великого шелкового пути и уходивших в Западную Европу. Книга рассказывает об истории расположенного в пензенском регионе уникального археологического памятника на трех языках – китайском, английском и русском", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20241029/sotrudnichestvo-1980685001.html

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китай, пенза, олег мельниченко, пензенская область