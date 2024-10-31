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Пензенский вуз наладит студенческий обмен с китайскими институтами - РИА Новости, 31.10.2024
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Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
19:51 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/universitet-1981229648.html
Пензенский вуз наладит студенческий обмен с китайскими институтами
Пензенский вуз наладит студенческий обмен с китайскими институтами - РИА Новости, 31.10.2024
Пензенский вуз наладит студенческий обмен с китайскими институтами
Пензенский государственный университет (ПГУ) в Китае заключил трехстороннее соглашение с Баоцзинским институтом искусств и наук и Баоцзинским железнодорожным... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T19:51
2024-10-31T19:51
пензенская область
китай
пенза
олег мельниченко
пензенская область
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ПЕНЗА, 31 окт - РИА Новости. Пензенский государственный университет (ПГУ) в Китае заключил трехстороннее соглашение с Баоцзинским институтом искусств и наук и Баоцзинским железнодорожным институтом о развитии студенческого обмена, сообщил губернатор российского региона Олег Мельниченко. "Соглашение заключили наши вузы: ПГУ с Баоцзинским институтом искусств и наук, а также с Баоцзинским железнодорожным институтом. Высшие учебные заведения будут развивать студенческий обмен. Чтобы сделать его более активным, я предложил создать на базе высших учебных заведений центры русской и китайской культур", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что обсудил пути дальнейшего сотрудничества с мэром народного правительства китайского города Баоцзи Ван Юном. По его словам, летом между Пензой и Баоцзи было подписано соглашение о сотрудничестве, а теперь утвержден план конкретных мероприятий по реализации соглашения на 2024-2026 годы. "В знак укрепления дружбы подарил Ван Юну выпущенную специально к нашему визиту в Китай книгу об истории Золотаревского городища, которое когда-то являлось перекрестком мировых торговых путей, начинающихся от Великого шелкового пути и уходивших в Западную Европу. Книга рассказывает об истории расположенного в пензенском регионе уникального археологического памятника на трех языках – китайском, английском и русском", - добавил губернатор.
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китай, пенза, олег мельниченко, пензенская область
Пензенская область, Китай, Пенза, Олег Мельниченко, Пензенская область

Пензенский вуз наладит студенческий обмен с китайскими институтами

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко
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ПЕНЗА, 31 окт - РИА Новости. Пензенский государственный университет (ПГУ) в Китае заключил трехстороннее соглашение с Баоцзинским институтом искусств и наук и Баоцзинским железнодорожным институтом о развитии студенческого обмена, сообщил губернатор российского региона Олег Мельниченко.
"Соглашение заключили наши вузы: ПГУ с Баоцзинским институтом искусств и наук, а также с Баоцзинским железнодорожным институтом. Высшие учебные заведения будут развивать студенческий обмен. Чтобы сделать его более активным, я предложил создать на базе высших учебных заведений центры русской и китайской культур", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он отметил, что обсудил пути дальнейшего сотрудничества с мэром народного правительства китайского города Баоцзи Ван Юном. По его словам, летом между Пензой и Баоцзи было подписано соглашение о сотрудничестве, а теперь утвержден план конкретных мероприятий по реализации соглашения на 2024-2026 годы.
"В знак укрепления дружбы подарил Ван Юну выпущенную специально к нашему визиту в Китай книгу об истории Золотаревского городища, которое когда-то являлось перекрестком мировых торговых путей, начинающихся от Великого шелкового пути и уходивших в Западную Европу. Книга рассказывает об истории расположенного в пензенском регионе уникального археологического памятника на трех языках – китайском, английском и русском", - добавил губернатор.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Пензенская область и китайская провинция будут расширять взаимодействие
29 октября, 13:28
 
Пензенская областьКитайПензаОлег МельниченкоПензенская область
 
 
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