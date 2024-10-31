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Осенняя проверка пожарных гидрантов завершилась в столице
Осенняя проверка пожарных гидрантов завершилась в столице - РИА Новости, 06.11.2024
Осенняя проверка пожарных гидрантов завершилась в столице
Специалисты АО "Мосводоканал" и ГУМЧС завершили осеннюю проверку пожарных гидрантов в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 06.11.2024
2024-10-31T07:42
2024-10-31T07:42
2024-11-06T15:29
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Специалисты АО "Мосводоканал" и ГУМЧС завершили осеннюю проверку пожарных гидрантов в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства. "АО "Мосводоканал" совместно со специалистами Главного управления МЧС России по городу Москве завершил осеннюю проверку пожарных гидрантов. Ежедневно в диагностике принимали участие около 100 специалистов. За 60 дней они осмотрели все 62 тысячи устройств", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожарные гидранты проверяют дважды в год — весной и осенью. Это позволяет гарантировать их надежную работу. Гидранты используют для забора воды из наружных водопроводных сетей при тушении пожаров. "При проведении исследования на гидрант накручивают стендер (пожарную колонку) и открывают вентиль. Если вода поступает без перебоев и с нормативным давлением, то оборудование исправно", - добавляется в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосводоканал, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводоканал, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Специалисты АО "Мосводоканал" и ГУМЧС завершили осеннюю проверку пожарных гидрантов в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства.
"АО "Мосводоканал" совместно со специалистами Главного управления МЧС
России по городу Москве завершил осеннюю проверку пожарных гидрантов. Ежедневно в диагностике принимали участие около 100 специалистов. За 60 дней они осмотрели все 62 тысячи устройств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные гидранты проверяют дважды в год — весной и осенью. Это позволяет гарантировать их надежную работу. Гидранты используют для забора воды из наружных водопроводных сетей при тушении пожаров.
"При проведении исследования на гидрант накручивают стендер (пожарную колонку) и открывают вентиль. Если вода поступает без перебоев и с нормативным давлением, то оборудование исправно", - добавляется в сообщении.