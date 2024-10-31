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Осенняя проверка пожарных гидрантов завершилась в столице - РИА Новости, 06.11.2024
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07:42 31.10.2024 (обновлено: 15:29 06.11.2024)
https://ria.ru/20241031/proverka-1982218177.html
Осенняя проверка пожарных гидрантов завершилась в столице
Осенняя проверка пожарных гидрантов завершилась в столице - РИА Новости, 06.11.2024
Осенняя проверка пожарных гидрантов завершилась в столице
Специалисты АО "Мосводоканал" и ГУМЧС завершили осеннюю проверку пожарных гидрантов в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 06.11.2024
2024-10-31T07:42
2024-11-06T15:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводоканал
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Специалисты АО "Мосводоканал" и ГУМЧС завершили осеннюю проверку пожарных гидрантов в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства. "АО "Мосводоканал" совместно со специалистами Главного управления МЧС России по городу Москве завершил осеннюю проверку пожарных гидрантов. Ежедневно в диагностике принимали участие около 100 специалистов. За 60 дней они осмотрели все 62 тысячи устройств", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожарные гидранты проверяют дважды в год — весной и осенью. Это позволяет гарантировать их надежную работу. Гидранты используют для забора воды из наружных водопроводных сетей при тушении пожаров. "При проведении исследования на гидрант накручивают стендер (пожарную колонку) и открывают вентиль. Если вода поступает без перебоев и с нормативным давлением, то оборудование исправно", - добавляется в сообщении.
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москва, мосводоканал, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводоканал, Городское хозяйство Москвы

Осенняя проверка пожарных гидрантов завершилась в столице

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ ликвидирует последствия пожара в здании консерватории имени П. И. Чайковского в Москве
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ ликвидирует последствия пожара в здании консерватории имени П. И. Чайковского в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Специалисты АО "Мосводоканал" и ГУМЧС завершили осеннюю проверку пожарных гидрантов в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства.
"АО "Мосводоканал" совместно со специалистами Главного управления МЧС России по городу Москве завершил осеннюю проверку пожарных гидрантов. Ежедневно в диагностике принимали участие около 100 специалистов. За 60 дней они осмотрели все 62 тысячи устройств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные гидранты проверяют дважды в год — весной и осенью. Это позволяет гарантировать их надежную работу. Гидранты используют для забора воды из наружных водопроводных сетей при тушении пожаров.
"При проведении исследования на гидрант накручивают стендер (пожарную колонку) и открывают вентиль. Если вода поступает без перебоев и с нормативным давлением, то оборудование исправно", - добавляется в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводоканалГородское хозяйство Москвы
 
 
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