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Осенняя проверка пожарных гидрантов завершилась в столице

Осенняя проверка пожарных гидрантов завершилась в столице - РИА Новости, 06.11.2024

Осенняя проверка пожарных гидрантов завершилась в столице

Специалисты АО "Мосводоканал" и ГУМЧС завершили осеннюю проверку пожарных гидрантов в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 06.11.2024

2024-10-31T07:42

2024-10-31T07:42

2024-11-06T15:29

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Специалисты АО "Мосводоканал" и ГУМЧС завершили осеннюю проверку пожарных гидрантов в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства. "АО "Мосводоканал" совместно со специалистами Главного управления МЧС России по городу Москве завершил осеннюю проверку пожарных гидрантов. Ежедневно в диагностике принимали участие около 100 специалистов. За 60 дней они осмотрели все 62 тысячи устройств", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожарные гидранты проверяют дважды в год — весной и осенью. Это позволяет гарантировать их надежную работу. Гидранты используют для забора воды из наружных водопроводных сетей при тушении пожаров. "При проведении исследования на гидрант накручивают стендер (пожарную колонку) и открывают вентиль. Если вода поступает без перебоев и с нормативным давлением, то оборудование исправно", - добавляется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20241030/musor-1978450427.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосводоканал, городское хозяйство москвы