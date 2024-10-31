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Для компаний, выпускающих важные металлы, уменьшат налогообложение - РИА Новости, 31.10.2024
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16:22 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/pravitelstvo-1981179278.html
Для компаний, выпускающих важные металлы, уменьшат налогообложение
Для компаний, выпускающих важные металлы, уменьшат налогообложение - РИА Новости, 31.10.2024
Для компаний, выпускающих важные металлы, уменьшат налогообложение
Кабмин уменьшит налогообложение для компаний, которые выпускают важнейшие металлы для высокотехнологичных отраслей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:22
2024-10-31T16:22
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кабмин уменьшит налогообложение для компаний, которые выпускают важнейшие металлы для высокотехнологичных отраслей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в четверг провел заседание правительства РФ. "Подготовлен законопроект, который позволит уменьшить платежи по налогу на добычу полезных ископаемых прежде всего для компаний, которые выпускают важные для многих высокотехнологичных отраслей металлы, которые лежат в основе уникальных покрытий, изделий в электронике, в электротехнике, в металлургии, в машиностроении, в медицине, в космической отрасли", - сказал Мишустин. Премьер уточнил, что такие производители будут применять единую ставку НДПИ в 6%.
https://ria.ru/20241031/mishustin-1981176140.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Для компаний, выпускающих важные металлы, уменьшат налогообложение

Правительство уменьшит налогообложение для компаний, выпускающих важные металлы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кабмин уменьшит налогообложение для компаний, которые выпускают важнейшие металлы для высокотехнологичных отраслей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер в четверг провел заседание правительства РФ.
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"Подготовлен законопроект, который позволит уменьшить платежи по налогу на добычу полезных ископаемых прежде всего для компаний, которые выпускают важные для многих высокотехнологичных отраслей металлы, которые лежат в основе уникальных покрытий, изделий в электронике, в электротехнике, в металлургии, в машиностроении, в медицине, в космической отрасли", - сказал Мишустин.
Премьер уточнил, что такие производители будут применять единую ставку НДПИ в 6%.
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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