https://ria.ru/20241031/pravitelstvo-1981179278.html

Для компаний, выпускающих важные металлы, уменьшат налогообложение

Для компаний, выпускающих важные металлы, уменьшат налогообложение - РИА Новости, 31.10.2024

Для компаний, выпускающих важные металлы, уменьшат налогообложение

Кабмин уменьшит налогообложение для компаний, которые выпускают важнейшие металлы для высокотехнологичных отраслей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T16:22

2024-10-31T16:22

2024-10-31T16:22

экономика

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857600_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_ddea89e926166b0ee1a0dcaaf492dbed.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кабмин уменьшит налогообложение для компаний, которые выпускают важнейшие металлы для высокотехнологичных отраслей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в четверг провел заседание правительства РФ. "Подготовлен законопроект, который позволит уменьшить платежи по налогу на добычу полезных ископаемых прежде всего для компаний, которые выпускают важные для многих высокотехнологичных отраслей металлы, которые лежат в основе уникальных покрытий, изделий в электронике, в электротехнике, в металлургии, в машиностроении, в медицине, в космической отрасли", - сказал Мишустин. Премьер уточнил, что такие производители будут применять единую ставку НДПИ в 6%.

https://ria.ru/20241031/mishustin-1981176140.html

https://ria.ru/20241030/mishustin-1980853263.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, михаил мишустин