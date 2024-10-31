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На месте взрыва газа в Черкесске завершили аварийно-спасательные работы
На месте взрыва газа в Черкесске завершили аварийно-спасательные работы - РИА Новости, 31.10.2024
На месте взрыва газа в Черкесске завершили аварийно-спасательные работы
Аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в доме в Черкесске завершены, сообщает ГУМЧС РФ региона. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:51
2024-10-31T17:51
2024-10-31T18:10
происшествия
черкесск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ПЯТИГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в доме в Черкесске завершены, сообщает ГУМЧС РФ региона."Аварийно-спасательные работы в Черкесске завершены. Спасателями МЧС России были спасены 3 человека. Пострадали 9 человек, к сожалению, 5 из них погибли. После осмотра медиками три человека были отправлены на амбулаторное лечение, 1 человек госпитализирован в медучреждение", - говорится в сообщении.Взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Черкесске произошел рано утром в четверг. По последним данным ГУМЧС по региону, в результате взрыва газа погибли пять человек, пострадали 11 человек. Введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
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происшествия, черкесск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, карачаево-черкесская республика (кчр)
Происшествия, Черкесск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
На месте взрыва газа в Черкесске завершили аварийно-спасательные работы
МЧС: в Черкесске завершили спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме