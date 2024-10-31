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Лукашенко призвал объединить силы по противодействию современным вызовам - РИА Новости, 31.10.2024
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11:26 31.10.2024 (обновлено: 13:10 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/lukashenko-1981086924.html
Лукашенко призвал объединить силы по противодействию современным вызовам
Лукашенко призвал объединить силы по противодействию современным вызовам - РИА Новости, 31.10.2024
Лукашенко призвал объединить силы по противодействию современным вызовам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо объединение сил государств по противодействию современным вызовам и угрозам. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:26
2024-10-31T13:10
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо объединение сил государств по противодействию современным вызовам и угрозам. "Нужны эффективные меры по противодействию современным вызовам и угрозам. Если не объединимся в этом плане, не выработаем, не осуществим эти меры, будет беда", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на международной конференции по евразийской безопасности.Белорусский президент напомнил, что первая конференция по вопросам евразийской безопасности прошла в Минске в 2023 году, ее итогом стал проект хартии многообразия и многополярности в XXI веке, работа над которой будет продолжена во время нынешней конференции."Документ должен ускорить процессы политической, экономической и иной консолидации в целях обеспечения безопасности, стратегической стабильности и прогрессивного развития наших стран и народов. Мы видим данный документ всесторонним и всеобъемлющим, без привязки к конкретному региону, чтобы способствовать формированию консенсуса в сфере безопасности", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20241031/briks-1981123789.html
https://ria.ru/20241028/lukashenko-1980474981.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал объединить силы по противодействию современным вызовам

Лукашенко призвал страны объединить силы по противодействию современным вызовам

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо объединение сил государств по противодействию современным вызовам и угрозам.
"Нужны эффективные меры по противодействию современным вызовам и угрозам. Если не объединимся в этом плане, не выработаем, не осуществим эти меры, будет беда", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на международной конференции по евразийской безопасности.
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Лукашенко призвал БРИКС принять конкретные шаги для развития организации
Вчера, 13:07
Белорусский президент напомнил, что первая конференция по вопросам евразийской безопасности прошла в Минске в 2023 году, ее итогом стал проект хартии многообразия и многополярности в XXI веке, работа над которой будет продолжена во время нынешней конференции.
"Документ должен ускорить процессы политической, экономической и иной консолидации в целях обеспечения безопасности, стратегической стабильности и прогрессивного развития наших стран и народов. Мы видим данный документ всесторонним и всеобъемлющим, без привязки к конкретному региону, чтобы способствовать формированию консенсуса в сфере безопасности", - подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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В миреБелоруссияМинскАлександр Лукашенко
 
 
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