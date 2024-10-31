https://ria.ru/20241031/lukashenko-1981086924.html

Лукашенко призвал объединить силы по противодействию современным вызовам

Лукашенко призвал объединить силы по противодействию современным вызовам - РИА Новости, 31.10.2024

Лукашенко призвал объединить силы по противодействию современным вызовам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо объединение сил государств по противодействию современным вызовам и угрозам. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T11:26

2024-10-31T11:26

2024-10-31T13:10

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белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо объединение сил государств по противодействию современным вызовам и угрозам. "Нужны эффективные меры по противодействию современным вызовам и угрозам. Если не объединимся в этом плане, не выработаем, не осуществим эти меры, будет беда", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на международной конференции по евразийской безопасности.Белорусский президент напомнил, что первая конференция по вопросам евразийской безопасности прошла в Минске в 2023 году, ее итогом стал проект хартии многообразия и многополярности в XXI веке, работа над которой будет продолжена во время нынешней конференции."Документ должен ускорить процессы политической, экономической и иной консолидации в целях обеспечения безопасности, стратегической стабильности и прогрессивного развития наших стран и народов. Мы видим данный документ всесторонним и всеобъемлющим, без привязки к конкретному региону, чтобы способствовать формированию консенсуса в сфере безопасности", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20241031/briks-1981123789.html

https://ria.ru/20241028/lukashenko-1980474981.html

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко