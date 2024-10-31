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Начальника колонии в Липецкой области обвинили в халатности - РИА Новости, 31.10.2024
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16:36 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/lipetsk-1981183258.html
Начальника колонии в Липецкой области обвинили в халатности
Начальника колонии в Липецкой области обвинили в халатности - РИА Новости, 31.10.2024
Начальника колонии в Липецкой области обвинили в халатности
Начальнику центра трудовой адаптации осуждённых исправительной колонии в Липецкой области, откуда сбежали заключенные, предъявлено обвинение в халатности,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:36
2024-10-31T16:36
происшествия
липецкая область
россия
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ВОРОНЕЖ, 31 окт - РИА Новости. Начальнику центра трудовой адаптации осуждённых исправительной колонии в Липецкой области, откуда сбежали заключенные, предъявлено обвинение в халатности, сообщили в региональном управлении СК РФ. "Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области предъявлено обвинение в халатности (части 1 статьи 293 УК) начальнику центра трудовой адаптации осуждённых ФКУ ИК-2 УФСИН России по Липецкой области, откуда совершили побег шестеро заключенных", — говорится в Telegram-канале ведомства. Следователи выяснили, что благодаря халатности обвиняемого "осуждённые с июня текущего года самовольно покидали рабочие места в производственной зоне и, поочерёдно группируясь по двое или трое, ходили на территорию заброшенного цеха, доступ к которому был свободным". Криминалисты нашли лаз и тоннель протяженностью почти 40 метров, через который сбежали заключенные. "В рамках расследования уголовного дела уже допрошены более 40 свидетелей, среди которых руководители и сотрудники исправительного учреждения, а также проживавшие в одном расположении и тесно общавшиеся с совершившими побег заключенные. Изучаются изъятые служебная документация и записи камер видеонаблюдения, расположенных на территории колонии и по ее периметру", — добавили в СУСК. В субботу в исправительной колонии общего режима №2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. После подсчета осужденных выяснилось, что шестерых не хватает. За беглецами направили группу преследования. По данным МВД, пятеро задержаны, шестого все еще ищут.
https://ria.ru/20241026/dopros-1980271204.html
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происшествия, липецкая область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Липецкая область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Начальника колонии в Липецкой области обвинили в халатности

Начальника центра адаптации, откуда сбежали заключенные, обвинили в халатности

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 31 окт - РИА Новости. Начальнику центра трудовой адаптации осуждённых исправительной колонии в Липецкой области, откуда сбежали заключенные, предъявлено обвинение в халатности, сообщили в региональном управлении СК РФ.
"Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области предъявлено обвинение в халатности (части 1 статьи 293 УК) начальнику центра трудовой адаптации осуждённых ФКУ ИК-2 УФСИН России по Липецкой области, откуда совершили побег шестеро заключенных", — говорится в Telegram-канале ведомства.
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Следователи выяснили, что благодаря халатности обвиняемого "осуждённые с июня текущего года самовольно покидали рабочие места в производственной зоне и, поочерёдно группируясь по двое или трое, ходили на территорию заброшенного цеха, доступ к которому был свободным".
Криминалисты нашли лаз и тоннель протяженностью почти 40 метров, через который сбежали заключенные.
"В рамках расследования уголовного дела уже допрошены более 40 свидетелей, среди которых руководители и сотрудники исправительного учреждения, а также проживавшие в одном расположении и тесно общавшиеся с совершившими побег заключенные. Изучаются изъятые служебная документация и записи камер видеонаблюдения, расположенных на территории колонии и по ее периметру", — добавили в СУСК.
В субботу в исправительной колонии общего режима №2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. После подсчета осужденных выяснилось, что шестерых не хватает. За беглецами направили группу преследования. По данным МВД, пятеро задержаны, шестого все еще ищут.
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