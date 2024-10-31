https://ria.ru/20241031/kobakhidze--1981247259.html

Премьер Грузии заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы извне

Премьер Грузии заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы извне - РИА Новости, 31.10.2024

Премьер Грузии заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы извне

Парламентские выборы в Грузии прошли с беспрецедентным внешним вмешательством, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди". РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T22:47

2024-10-31T22:47

2024-10-31T23:52

грузия

в мире

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 31 окт — РИА Новости. Парламентские выборы в Грузии прошли с беспрецедентным внешним вмешательством, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди"."Иностранные деньги используются в Грузии для политических целей. <...> На выборах было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне, в том числе вмешательство иностранными деньгами", — сказал он.Кобахидзе также выразил уверенность, что у оппозиционных партий не хватит ресурсов долго продолжать саботаж, поэтому их представители войдут в парламент "быстрее, чем это можно представить".Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией, набрала 53,93 процента голосов.В парламент также прошли четыре оппозиционные политсилы, получив в сумме 37,78 процента. Они уже заявили, что не признают результаты голосования. Все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов и потребовали проведения новых выборов под "международным администрированием".Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала прошедшее голосование тотально сфальсифицированным и призвала к манифестациям. В понедельник, 28 октября, и во вторник, 29-го, у здания парламента состоялись многочисленные митинги.Сегодня лидеры грузинских оппозиционных партий на совместном брифинге объявили о начале уличных акций протеста, первая из которых запланирована на понедельник, 4 ноября.В свою очередь, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал действия Зурабишвили и оппозиции подготовкой к государственному перевороту.

https://ria.ru/20241030/gruziya-1980994386.html

https://ria.ru/20241031/gruziya-1981042668.html

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грузия, в мире, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024