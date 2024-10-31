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Премьер Грузии заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы извне - РИА Новости, 31.10.2024
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22:47 31.10.2024 (обновлено: 23:52 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/kobakhidze--1981247259.html
Премьер Грузии заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы извне
Премьер Грузии заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы извне - РИА Новости, 31.10.2024
Премьер Грузии заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы извне
Парламентские выборы в Грузии прошли с беспрецедентным внешним вмешательством, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди". РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T22:47
2024-10-31T23:52
грузия
в мире
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 31 окт — РИА Новости. Парламентские выборы в Грузии прошли с беспрецедентным внешним вмешательством, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди"."Иностранные деньги используются в Грузии для политических целей. &lt;...&gt; На выборах было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне, в том числе вмешательство иностранными деньгами", — сказал он.Кобахидзе также выразил уверенность, что у оппозиционных партий не хватит ресурсов долго продолжать саботаж, поэтому их представители войдут в парламент "быстрее, чем это можно представить".Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией, набрала 53,93 процента голосов.В парламент также прошли четыре оппозиционные политсилы, получив в сумме 37,78 процента. Они уже заявили, что не признают результаты голосования. Все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов и потребовали проведения новых выборов под "международным администрированием".Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала прошедшее голосование тотально сфальсифицированным и призвала к манифестациям. В понедельник, 28 октября, и во вторник, 29-го, у здания парламента состоялись многочисленные митинги.Сегодня лидеры грузинских оппозиционных партий на совместном брифинге объявили о начале уличных акций протеста, первая из которых запланирована на понедельник, 4 ноября.В свою очередь, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал действия Зурабишвили и оппозиции подготовкой к государственному перевороту.
https://ria.ru/20241030/gruziya-1980994386.html
https://ria.ru/20241031/gruziya-1981042668.html
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html
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грузия, в мире, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024
Грузия, В мире, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Премьер Грузии заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы извне

Кобахидзе заявил о беспрецедентном вмешательстве в парламентские выборы в Грузии

© SputnikИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Sputnik
Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 31 окт — РИА Новости. Парламентские выборы в Грузии прошли с беспрецедентным внешним вмешательством, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди".
"Иностранные деньги используются в Грузии для политических целей. <...> На выборах было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне, в том числе вмешательство иностранными деньгами", — сказал он.
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Кобахидзе также выразил уверенность, что у оппозиционных партий не хватит ресурсов долго продолжать саботаж, поэтому их представители войдут в парламент "быстрее, чем это можно представить".
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией, набрала 53,93 процента голосов.
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В парламент также прошли четыре оппозиционные политсилы, получив в сумме 37,78 процента. Они уже заявили, что не признают результаты голосования. Все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов и потребовали проведения новых выборов под "международным администрированием".
Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала прошедшее голосование тотально сфальсифицированным и призвала к манифестациям. В понедельник, 28 октября, и во вторник, 29-го, у здания парламента состоялись многочисленные митинги.
Сегодня лидеры грузинских оппозиционных партий на совместном брифинге объявили о начале уличных акций протеста, первая из которых запланирована на понедельник, 4 ноября.
В свою очередь, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал действия Зурабишвили и оппозиции подготовкой к государственному перевороту.
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ГрузияВ миреИраклий КобахидзеПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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