https://ria.ru/20241031/gruziya-1981247777.html

Отказавшаяся от мест оппозиция войдет в парламент, уверен премьер Грузии

Отказавшаяся от мест оппозиция войдет в парламент, уверен премьер Грузии - РИА Новости, 31.10.2024

Отказавшаяся от мест оппозиция войдет в парламент, уверен премьер Грузии

Премьер Грузии заявил, что представители оппозиционных партий, попавшие по итогам выборов в парламент, войдут в законодательный орган быстрее, чем это можно... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T22:51

2024-10-31T22:51

2024-10-31T23:07

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Премьер Грузии заявил, что представители оппозиционных партий, попавшие по итогам выборов в парламент, войдут в законодательный орган быстрее, чем это можно представить, несмотря на заявления оппозиции о бойкоте."Этот вопрос потерял интерес, войдут или не войдут - это решение за ними... Уверен, что они быстрее войдут в парламент, чем человек может себе это представить", - сказал премьер в эфире телекомпании "Имеди".Кобахидзе добавил, что у оппозиции "не хватит ресурсов продолжать саботаж так долго".Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала сограждан выйти на протест из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.

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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024