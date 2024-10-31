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Отказавшаяся от мест оппозиция войдет в парламент, уверен премьер Грузии - РИА Новости, 31.10.2024
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22:51 31.10.2024 (обновлено: 23:07 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/gruziya-1981247777.html
Отказавшаяся от мест оппозиция войдет в парламент, уверен премьер Грузии
Отказавшаяся от мест оппозиция войдет в парламент, уверен премьер Грузии - РИА Новости, 31.10.2024
Отказавшаяся от мест оппозиция войдет в парламент, уверен премьер Грузии
Премьер Грузии заявил, что представители оппозиционных партий, попавшие по итогам выборов в парламент, войдут в законодательный орган быстрее, чем это можно... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T22:51
2024-10-31T23:07
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саломе зурабишвили
обсе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Премьер Грузии заявил, что представители оппозиционных партий, попавшие по итогам выборов в парламент, войдут в законодательный орган быстрее, чем это можно представить, несмотря на заявления оппозиции о бойкоте."Этот вопрос потерял интерес, войдут или не войдут - это решение за ними... Уверен, что они быстрее войдут в парламент, чем человек может себе это представить", - сказал премьер в эфире телекомпании "Имеди".Кобахидзе добавил, что у оппозиции "не хватит ресурсов продолжать саботаж так долго".Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала сограждан выйти на протест из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.
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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Отказавшаяся от мест оппозиция войдет в парламент, уверен премьер Грузии

Премьер Грузии: оппозиция войдет в парламент, несмотря на заявления о бойкоте

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВид на здание парламента в Тбилиси
Вид на здание парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Вид на здание парламента в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Премьер Грузии заявил, что представители оппозиционных партий, попавшие по итогам выборов в парламент, войдут в законодательный орган быстрее, чем это можно представить, несмотря на заявления оппозиции о бойкоте.
"Этот вопрос потерял интерес, войдут или не войдут - это решение за ними... Уверен, что они быстрее войдут в парламент, чем человек может себе это представить", - сказал премьер в эфире телекомпании "Имеди".
Кобахидзе добавил, что у оппозиции "не хватит ресурсов продолжать саботаж так долго".
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала сограждан выйти на протест из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.
 
В миреГрузияРоссияСаломе ЗурабишвилиОБСЕПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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