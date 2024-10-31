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В ЦИК Грузии поступило более тысячи жалоб в связи с выборами - РИА Новости, 31.10.2024
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17:08 31.10.2024 (обновлено: 17:26 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/gruziya-1981190467.html
В ЦИК Грузии поступило более тысячи жалоб в связи с выборами
В ЦИК Грузии поступило более тысячи жалоб в связи с выборами - РИА Новости, 31.10.2024
В ЦИК Грузии поступило более тысячи жалоб в связи с выборами
Более 1,1 тысяч жалоб получила Центральная избирательная комиссия Грузии в связи с нарушениями в ходе парламентских выборов, заявил в четверг на брифинге глава... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:08
2024-10-31T17:26
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ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Более 1,1 тысяч жалоб получила Центральная избирательная комиссия Грузии в связи с нарушениями в ходе парламентских выборов, заявил в четверг на брифинге глава юридического департамента ЦИК Георгий Сантуриани."Представляю информацию о статистике жалоб и также сравнительный анализ. В 2020 году было представлено 2054 жалоб, в 2021 году - 1840, а в этом году -1170 жалоб, что указывает на тенденцию сокращения числа жалоб и положительную тенденцию",- Сантуриани.По его словам, со стороны наблюдательных организаций было получено более 500 жалоб, от избирательных субъектов - около 600. Жалобы касались пересчета голосов, требования аннулирования итогов голосования, установления дисциплины на участке.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала сограждан выйти на протест из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.
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грузия, в мире, саломе зурабишвили, обсе, россия, парламентские выборы в грузии — 2024
Грузия, В мире, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, Россия, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В ЦИК Грузии поступило более тысячи жалоб в связи с выборами

В ЦИК Грузии поступило более 1,1 тысяч жалоб в связи с парламентскими выборами

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке в Тбилиси
Голосование на избирательном участке в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Голосование на избирательном участке в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Более 1,1 тысяч жалоб получила Центральная избирательная комиссия Грузии в связи с нарушениями в ходе парламентских выборов, заявил в четверг на брифинге глава юридического департамента ЦИК Георгий Сантуриани.
"Представляю информацию о статистике жалоб и также сравнительный анализ. В 2020 году было представлено 2054 жалоб, в 2021 году - 1840, а в этом году -1170 жалоб, что указывает на тенденцию сокращения числа жалоб и положительную тенденцию",- Сантуриани.
По его словам, со стороны наблюдательных организаций было получено более 500 жалоб, от избирательных субъектов - около 600. Жалобы касались пересчета голосов, требования аннулирования итогов голосования, установления дисциплины на участке.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала сограждан выйти на протест из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.
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