https://ria.ru/20241031/dron-1981192279.html

В Белгородской области работник сельхозпредприятия погиб при атаке дрона

В Белгородской области работник сельхозпредприятия погиб при атаке дрона - РИА Новости, 31.10.2024

В Белгородской области работник сельхозпредприятия погиб при атаке дрона

Работник сельхозпредприятия погиб в Валуйском округе Белгородской области в результате атаки украинского дрона, еще один сотрудник пострадал, сообщил губернатор РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T17:14

2024-10-31T17:14

2024-10-31T17:34

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

россия

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БЕЛГОРОД, 31 окт - РИА Новости. Работник сельхозпредприятия погиб в Валуйском округе Белгородской области в результате атаки украинского дрона, еще один сотрудник пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Валуйском муниципальном округе вблизи посёлка Дальний вражеский беспилотник нанёс удар по работающей в поле сельхозтехнике. Погиб сотрудник сельскохозяйственного предприятия. Мужчина от полученных ранений скончался на месте до приезда медиков", - написал Гладков.Губернатор добавил, что еще одного сотрудника, который в момент атаки находился рядом, попутным транспортом доставили в Валуйскую ЦРБ. У пострадавшего осколочные ранения руки и ноги, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

https://ria.ru/20241031/obstrel-1981086054.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, россия