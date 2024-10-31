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В Белгородской области работник сельхозпредприятия погиб при атаке дрона
В Белгородской области работник сельхозпредприятия погиб при атаке дрона - РИА Новости, 31.10.2024
В Белгородской области работник сельхозпредприятия погиб при атаке дрона
Работник сельхозпредприятия погиб в Валуйском округе Белгородской области в результате атаки украинского дрона, еще один сотрудник пострадал, сообщил губернатор РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:14
2024-10-31T17:14
2024-10-31T17:34
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
россия
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БЕЛГОРОД, 31 окт - РИА Новости. Работник сельхозпредприятия погиб в Валуйском округе Белгородской области в результате атаки украинского дрона, еще один сотрудник пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Валуйском муниципальном округе вблизи посёлка Дальний вражеский беспилотник нанёс удар по работающей в поле сельхозтехнике. Погиб сотрудник сельскохозяйственного предприятия. Мужчина от полученных ранений скончался на месте до приезда медиков", - написал Гладков.Губернатор добавил, что еще одного сотрудника, который в момент атаки находился рядом, попутным транспортом доставили в Валуйскую ЦРБ. У пострадавшего осколочные ранения руки и ноги, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.
https://ria.ru/20241031/obstrel-1981086054.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, россия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Россия
В Белгородской области работник сельхозпредприятия погиб при атаке дрона
Гладков: при атаке дрона в Белгородской области погиб сельхозработник