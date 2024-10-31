https://ria.ru/20241031/berdyansk-1981241401.html

В Бердянске восстановили электроснабжение после атаки дронов ВСУ

В Бердянске восстановили электроснабжение после атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024

В Бердянске восстановили электроснабжение после атаки дронов ВСУ

Электроснабжение в Бердянске Запорожской области, нарушенное в результате атаки беспилотников ВСУ, восстановлено, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T21:20

2024-10-31T21:20

2024-10-31T21:20

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бердянск

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Электроснабжение в Бердянске Запорожской области, нарушенное в результате атаки беспилотников ВСУ, восстановлено, сообщил губернатор Евгений Балицкий. ВСУ в четверг утром атаковали десятью дронами порт и социальную инфраструктуру Бердянска. Пострадали три человека, вечером под завалами было найдено тело пожилой женщины, сообщил губернатор. "Только что переговорил со всеми оперативными службами по вопросу Бердянска, электроснабжение обесточенных участков города восстановлено", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Разрушения в результате атаки получили пять многоквартирных домов, два частных дома, один магазин и здание управления социальной защиты населения, сообщил он. Ранее Балицкий сообщал, что поврежденную при атаке дронов ВСУ инфраструктуру Бердянского морского порта восстановят в короткие сроки.

https://ria.ru/20241031/drony-1981231962.html

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в мире, бердянск, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия