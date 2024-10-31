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В Бердянске восстановили электроснабжение после атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024
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21:20 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/berdyansk-1981241401.html
В Бердянске восстановили электроснабжение после атаки дронов ВСУ
В Бердянске восстановили электроснабжение после атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024
В Бердянске восстановили электроснабжение после атаки дронов ВСУ
Электроснабжение в Бердянске Запорожской области, нарушенное в результате атаки беспилотников ВСУ, восстановлено, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T21:20
2024-10-31T21:20
в мире
бердянск
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Электроснабжение в Бердянске Запорожской области, нарушенное в результате атаки беспилотников ВСУ, восстановлено, сообщил губернатор Евгений Балицкий. ВСУ в четверг утром атаковали десятью дронами порт и социальную инфраструктуру Бердянска. Пострадали три человека, вечером под завалами было найдено тело пожилой женщины, сообщил губернатор. "Только что переговорил со всеми оперативными службами по вопросу Бердянска, электроснабжение обесточенных участков города восстановлено", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Разрушения в результате атаки получили пять многоквартирных домов, два частных дома, один магазин и здание управления социальной защиты населения, сообщил он. Ранее Балицкий сообщал, что поврежденную при атаке дронов ВСУ инфраструктуру Бердянского морского порта восстановят в короткие сроки.
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в мире, бердянск, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
В мире, Бердянск, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Бердянске восстановили электроснабжение после атаки дронов ВСУ

Балицкий: электроснабжение в Бердянске восстановлено после атаки дронов ВСУ

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПослание ВСУ на дроне, атаковавшем Бердянск
Послание ВСУ на дроне, атаковавшем Бердянск - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Послание ВСУ на дроне, атаковавшем Бердянск. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Электроснабжение в Бердянске Запорожской области, нарушенное в результате атаки беспилотников ВСУ, восстановлено, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
ВСУ в четверг утром атаковали десятью дронами порт и социальную инфраструктуру Бердянска. Пострадали три человека, вечером под завалами было найдено тело пожилой женщины, сообщил губернатор.
"Только что переговорил со всеми оперативными службами по вопросу Бердянска, электроснабжение обесточенных участков города восстановлено", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Разрушения в результате атаки получили пять многоквартирных домов, два частных дома, один магазин и здание управления социальной защиты населения, сообщил он.
Ранее Балицкий сообщал, что поврежденную при атаке дронов ВСУ инфраструктуру Бердянского морского порта восстановят в короткие сроки.
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В миреБердянскЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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