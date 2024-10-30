https://ria.ru/20241030/gosuslugi-1980930364.html

"Госуслуги" попросили россиян сменить почтовый ящик gmail.com

"Госуслуги" попросили россиян сменить почтовый ящик gmail.com - РИА Новости, 30.10.2024

"Госуслуги" попросили россиян сменить почтовый ящик gmail.com

"Госуслуги" начали отправлять пользователям письма с просьбой сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик @gmail.com на любой другой. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T15:13

2024-10-30T15:13

2024-10-30T15:53

россия

google

общество

госуслуги

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905231577_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3f6eeb7e4b07a54ce59850696673f044.jpg

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. "Госуслуги" начали отправлять пользователям письма с просьбой сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик @gmail.com на любой другой. "Вы используете для доступа к "Госуслугам" почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля. <...> Защитите свою учетную запись: замените почту @gmail.com на любую другую. Укажите новый адрес в настройках личного кабинета", — говорится в уведомлении на портале. Там поясняется, что такая просьба связана с недавним решением компании Google ограничить использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. "Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать", — указывается в сообщении.В качестве альтернативы предлагается сервис @xmail.ru от VK, который уже интегрировали с "Госуслугами".В сентябре некоторые пользователи Google стали жаловаться, что не могут зарегистрировать учетную запись через российский номер телефона. Позднее Минцифры подтвердило, что компания ограничила создание новых аккаунтов для россиян, отметив, что СМС-подтверждение авторизации для ранее созданных аккаунтов продолжает работать.Тогда же министерство рекомендовало создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации в системах или использовать отечественные платформы.

https://ria.ru/20241021/servis-1979084378.html

https://ria.ru/20240904/sberbank-1970377777.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, google, общество, госуслуги, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)