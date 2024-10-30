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"Госуслуги" попросили россиян сменить почтовый ящик gmail.com - РИА Новости, 30.10.2024
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15:13 30.10.2024 (обновлено: 15:53 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/gosuslugi-1980930364.html
"Госуслуги" попросили россиян сменить почтовый ящик gmail.com
"Госуслуги" попросили россиян сменить почтовый ящик gmail.com - РИА Новости, 30.10.2024
"Госуслуги" попросили россиян сменить почтовый ящик gmail.com
"Госуслуги" начали отправлять пользователям письма с просьбой сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик @gmail.com на любой другой. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:13
2024-10-30T15:53
россия
google
общество
госуслуги
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. "Госуслуги" начали отправлять пользователям письма с просьбой сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик @gmail.com на любой другой. "Вы используете для доступа к "Госуслугам" почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля. &lt;...&gt; Защитите свою учетную запись: замените почту @gmail.com на любую другую. Укажите новый адрес в настройках личного кабинета", — говорится в уведомлении на портале. Там поясняется, что такая просьба связана с недавним решением компании Google ограничить использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. "Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать", — указывается в сообщении.В качестве альтернативы предлагается сервис @xmail.ru от VK, который уже интегрировали с "Госуслугами".В сентябре некоторые пользователи Google стали жаловаться, что не могут зарегистрировать учетную запись через российский номер телефона. Позднее Минцифры подтвердило, что компания ограничила создание новых аккаунтов для россиян, отметив, что СМС-подтверждение авторизации для ранее созданных аккаунтов продолжает работать.Тогда же министерство рекомендовало создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации в системах или использовать отечественные платформы.
https://ria.ru/20241021/servis-1979084378.html
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, google, общество, госуслуги, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Google, Общество, Госуслуги, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)

"Госуслуги" попросили россиян сменить почтовый ящик gmail.com

© РИА Новости / Александр КряжевСправочно-информационный интернет-портал "Госуслуги"
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Справочно-информационный интернет-портал "Госуслуги". Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. "Госуслуги" начали отправлять пользователям письма с просьбой сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик @gmail.com на любой другой.
"Вы используете для доступа к "Госуслугам" почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля. <...> Защитите свою учетную запись: замените почту @gmail.com на любую другую. Укажите новый адрес в настройках личного кабинета", — говорится в уведомлении на портале.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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Там поясняется, что такая просьба связана с недавним решением компании Google ограничить использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов.
"Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать", — указывается в сообщении.
В качестве альтернативы предлагается сервис @xmail.ru от VK, который уже интегрировали с "Госуслугами".
В сентябре некоторые пользователи Google стали жаловаться, что не могут зарегистрировать учетную запись через российский номер телефона. Позднее Минцифры подтвердило, что компания ограничила создание новых аккаунтов для россиян, отметив, что СМС-подтверждение авторизации для ранее созданных аккаунтов продолжает работать.
Тогда же министерство рекомендовало создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации в системах или использовать отечественные платформы.
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РоссияGoogleОбществоГосуслугиМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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