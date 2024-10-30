https://ria.ru/20241030/fitso-1980889936.html

Фицо не увидел заинтересованности у России в конфликте против ЕС

Фицо не увидел заинтересованности у России в конфликте против ЕС - РИА Новости, 30.10.2024

Фицо не увидел заинтересованности у России в конфликте против ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что никто не поверит в западный миф о том, что российская армия якобы планирует нападать на Европейский союз, об... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:39

2024-10-30T12:39

2024-10-30T17:07

россия

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что никто не поверит в западный миф о том, что российская армия якобы планирует нападать на Европейский союз, об этом он сказал в интервью программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1". "Кто же поверит в то, что российская армия будет продолжать свой путь через Украину дальше в Европу, если в СМИ уже два года создается картина, что российская армия проигрывает по всем фронтам", — сказал Фицо. Он отметил, что в западных СМИ создается негативный образ российской армии, которая якобы не способна удержать даже маленькую деревню. Однако те же люди, которые говорят, что российская армия бежит, утверждают, что Москва хочет вторгнуться в Европу и воевать со всем западным миром, добавил Фицо. "Нет никакой рациональной подоплеки в том, что Россия заинтересована в конфликте со всем миром. Зачем? Если нам нужно работать всем вместе, мы должны существовать все вместе. Но при этом надо понимать, что, как и Украина, Россия тоже нуждается в собственных гарантиях безопасности. Я это очень хорошо понимаю и еще раз повторяю, что я знаю, почему в феврале 2022 года возник этот конфликт", — заключил политик. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20241028/fitso-1980558509.html

https://ria.ru/20241028/ukraina-1980556592.html

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россия, роберт фицо, нато, евросоюз, в мире, словакия