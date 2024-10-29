Рейтинг@Mail.ru
Экс-министр транспорта Украины задолжал в России более 5,7 миллиона рублей - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:18 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/ministr-1980621581.html
Экс-министр транспорта Украины задолжал в России более 5,7 миллиона рублей
Экс-министр транспорта Украины задолжал в России более 5,7 миллиона рублей - РИА Новости, 29.10.2024
Экс-министр транспорта Украины задолжал в России более 5,7 миллиона рублей
Экс-министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский задолжал в России более 5,7 миллиона рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T06:18
2024-10-29T06:18
россия
украина
киев
николай рудьковский
следственный комитет россии (ск рф)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156216/07/1562160795_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_8b6d71564405139b8b4e481dd340d84e.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Экс-министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский задолжал в России более 5,7 миллиона рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, бывший украинский чиновник задолжал в России 5 миллионов 750 тысяч 12 рублей. Долг значится за ущерб, причиненный преступлением физическим или юридическим лицам. В 2019 году Рудьковский был осужден в РФ. Бывшему слуге народа вменялось участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства российских дипломатов "с целью осложнить международные отношения". Сам же инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел 14 июня 2014 года: радикалы забросали российское посольство в Киеве яйцами, краской и кусками брусчатки. В СК РФ установили, что Рудьковский, который тогда был депутатом Верховной рады, бросил в посольство камень, после чего скрылся. Ущерб зданию и автомобилям оценивался почти в 14 миллионов рублей. Рудьковский был заочно арестован Басманным судом столицы в мае 2016 года, в октябре 2018-го его задержали на территории России и поместили в следственный изолятор. В ходе одного из заседаний экс-депутат извинился за то, что "бросил предмет под давлением толпы". Рудьковский - бывший министр транспорта и связи Украины, народный депутат нескольких созывов Рады, неоднократно как предприниматель попадал в рейтинги богатейших людей страны.
https://ria.ru/20241026/arest-1980214722.html
https://ria.ru/20241017/zhurnalist-1978435298.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156216/07/1562160795_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_74d3f64cd12faeffa4ff5df757b1644f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, николай рудьковский, следственный комитет россии (ск рф), верховная рада украины
Россия, Украина, Киев, Николай Рудьковский, Следственный комитет России (СК РФ), Верховная Рада Украины
Экс-министр транспорта Украины задолжал в России более 5,7 миллиона рублей

Экс-министр транспорта и связи Украины задолжал в РФ более 5,7 миллиона рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский в Московском городском суде
Бывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Экс-министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский задолжал в России более 5,7 миллиона рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, бывший украинский чиновник задолжал в России 5 миллионов 750 тысяч 12 рублей. Долг значится за ущерб, причиненный преступлением физическим или юридическим лицам.
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
В России арестовали имущество сына Порошенко
26 октября, 07:27
В 2019 году Рудьковский был осужден в РФ. Бывшему слуге народа вменялось участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства российских дипломатов "с целью осложнить международные отношения". Сам же инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел 14 июня 2014 года: радикалы забросали российское посольство в Киеве яйцами, краской и кусками брусчатки. В СК РФ установили, что Рудьковский, который тогда был депутатом Верховной рады, бросил в посольство камень, после чего скрылся. Ущерб зданию и автомобилям оценивался почти в 14 миллионов рублей.
Рудьковский был заочно арестован Басманным судом столицы в мае 2016 года, в октябре 2018-го его задержали на территории России и поместили в следственный изолятор. В ходе одного из заседаний экс-депутат извинился за то, что "бросил предмет под давлением толпы".
Рудьковский - бывший министр транспорта и связи Украины, народный депутат нескольких созывов Рады, неоднократно как предприниматель попадал в рейтинги богатейших людей страны.
Журналист Евгений Киселев* - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Сбежавший на Украину журналист Киселев* задолжал в России по штрафам
17 октября, 06:02
 
РоссияУкраинаКиевНиколай РудьковскийСледственный комитет России (СК РФ)Верховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала