https://ria.ru/20241029/ministr-1980621581.html

Экс-министр транспорта Украины задолжал в России более 5,7 миллиона рублей

Экс-министр транспорта Украины задолжал в России более 5,7 миллиона рублей - РИА Новости, 29.10.2024

Экс-министр транспорта Украины задолжал в России более 5,7 миллиона рублей

Экс-министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский задолжал в России более 5,7 миллиона рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T06:18

2024-10-29T06:18

2024-10-29T06:18

россия

украина

киев

николай рудьковский

следственный комитет россии (ск рф)

верховная рада украины

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Экс-министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский задолжал в России более 5,7 миллиона рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, бывший украинский чиновник задолжал в России 5 миллионов 750 тысяч 12 рублей. Долг значится за ущерб, причиненный преступлением физическим или юридическим лицам. В 2019 году Рудьковский был осужден в РФ. Бывшему слуге народа вменялось участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства российских дипломатов "с целью осложнить международные отношения". Сам же инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел 14 июня 2014 года: радикалы забросали российское посольство в Киеве яйцами, краской и кусками брусчатки. В СК РФ установили, что Рудьковский, который тогда был депутатом Верховной рады, бросил в посольство камень, после чего скрылся. Ущерб зданию и автомобилям оценивался почти в 14 миллионов рублей. Рудьковский был заочно арестован Басманным судом столицы в мае 2016 года, в октябре 2018-го его задержали на территории России и поместили в следственный изолятор. В ходе одного из заседаний экс-депутат извинился за то, что "бросил предмет под давлением толпы". Рудьковский - бывший министр транспорта и связи Украины, народный депутат нескольких созывов Рады, неоднократно как предприниматель попадал в рейтинги богатейших людей страны.

https://ria.ru/20241026/arest-1980214722.html

https://ria.ru/20241017/zhurnalist-1978435298.html

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россия, украина, киев, николай рудьковский, следственный комитет россии (ск рф), верховная рада украины