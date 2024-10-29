Экс-министр транспорта Украины задолжал в России более 5,7 миллиона рублей
Экс-министр транспорта и связи Украины задолжал в РФ более 5,7 миллиона рублей
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский в Московском городском суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Экс-министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский задолжал в России более 5,7 миллиона рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, бывший украинский чиновник задолжал в России 5 миллионов 750 тысяч 12 рублей. Долг значится за ущерб, причиненный преступлением физическим или юридическим лицам.
В России арестовали имущество сына Порошенко
26 октября, 07:27
В 2019 году Рудьковский был осужден в РФ. Бывшему слуге народа вменялось участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства российских дипломатов "с целью осложнить международные отношения". Сам же инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел 14 июня 2014 года: радикалы забросали российское посольство в Киеве яйцами, краской и кусками брусчатки. В СК РФ установили, что Рудьковский, который тогда был депутатом Верховной рады, бросил в посольство камень, после чего скрылся. Ущерб зданию и автомобилям оценивался почти в 14 миллионов рублей.
Рудьковский был заочно арестован Басманным судом столицы в мае 2016 года, в октябре 2018-го его задержали на территории России и поместили в следственный изолятор. В ходе одного из заседаний экс-депутат извинился за то, что "бросил предмет под давлением толпы".
Рудьковский - бывший министр транспорта и связи Украины, народный депутат нескольких созывов Рады, неоднократно как предприниматель попадал в рейтинги богатейших людей страны.
Сбежавший на Украину журналист Киселев* задолжал в России по штрафам
17 октября, 06:02