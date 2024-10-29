https://ria.ru/20241029/borrel-1980709222.html
В ЕС пока не могут сообщить, поедет ли Боррель в Грузию
В ЕС пока не могут сообщить, поедет ли Боррель в Грузию - РИА Новости, 29.10.2024
В ЕС пока не могут сообщить, поедет ли Боррель в Грузию
В Евросоюзе пока не могут сообщить, поедет ли глава евродипломатии Жозеп Боррель в Грузию "поддерживать демократическую оппозицию", сообщила представитель... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:57
2024-10-29T14:57
2024-10-29T14:57
в мире
грузия
брюссель
жозеп боррель
евросоюз
парламентские выборы в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_188a62a1e0028cf56d305747424e6339.jpg
БРЮССЕЛЬ, 29 окт – РИА Новости. В Евросоюзе пока не могут сообщить, поедет ли глава евродипломатии Жозеп Боррель в Грузию "поддерживать демократическую оппозицию", сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали. "Мы пока не можем сообщить что-либо о том, поедет ли Жозеп Боррель в Грузию, пока информации по каким-либо его визитам в Грузию нет", - сказала она на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, поедет ли Боррель "поддерживать демократические силы в Грузии". -
https://ria.ru/20240624/borrel-1954967802.html
грузия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_43041b62233a3fcf24f00a41fb3a15c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, брюссель, жозеп боррель, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Брюссель, Жозеп Боррель, Евросоюз, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В ЕС пока не могут сообщить, поедет ли Боррель в Грузию
В ЕС пока не могут сообщить, поедет ли Боррель в Грузию поддерживать оппозицию