https://ria.ru/20241029/borrel-1980709222.html

В ЕС пока не могут сообщить, поедет ли Боррель в Грузию

В ЕС пока не могут сообщить, поедет ли Боррель в Грузию - РИА Новости, 29.10.2024

В ЕС пока не могут сообщить, поедет ли Боррель в Грузию

В Евросоюзе пока не могут сообщить, поедет ли глава евродипломатии Жозеп Боррель в Грузию "поддерживать демократическую оппозицию", сообщила представитель... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:57

2024-10-29T14:57

2024-10-29T14:57

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БРЮССЕЛЬ, 29 окт – РИА Новости. В Евросоюзе пока не могут сообщить, поедет ли глава евродипломатии Жозеп Боррель в Грузию "поддерживать демократическую оппозицию", сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали. "Мы пока не можем сообщить что-либо о том, поедет ли Жозеп Боррель в Грузию, пока информации по каким-либо его визитам в Грузию нет", - сказала она на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, поедет ли Боррель "поддерживать демократические силы в Грузии". -

https://ria.ru/20240624/borrel-1954967802.html

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Дарья Буймова

в мире, грузия, брюссель, жозеп боррель, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024