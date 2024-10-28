Генсек НАТО заявил о "доказательствах" отправки военных КНДР в Россию
Генсек НАТО утверждает, что КНДР отправила военных в Курскую область
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что делегация Южной Кореи якобы предоставила альянсу в понедельник "доказательства" отправки военных КНДР в Россию, в том числе в Курскую область, при этом он так и не объяснил, в чем эти "доказательства" заключаются.
"Сегодня я могу подтвердить, что северокорейские силы были направлены в Россию, а северокорейские подразделения были размещены в Курской области", - сказал Рютте на пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейскими экспертами, которые побывали в понедельник в Брюсселе. Реальных подтверждений словам о наличии у Сеула таких данных он не привел.
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При этом Рютте считает, что "размещение северокорейских сил представляет серьезную эскалацию участия Северной Кореи" в военных действиях на стороне России и обратился с призывом к Москве и Пхеньяну "незамедлительно прекратить такую деятельность", хотя военное взаимодействий РФ и КНДР является предметом исключительно их двусторонних отношений, поскольку зафиксировано в межгосударственном соглашении.
Генсек добавил, что на фоне этой информации обсудил в понедельник с союзниками дальнейшее наращивание военной поддержки Киева.
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Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Путин ранее в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой".
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