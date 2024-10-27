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В Палестине раскрыли последствия расширения "ближневосточного квартета"
В Палестине раскрыли последствия расширения "ближневосточного квартета" - РИА Новости, 27.10.2024
В Палестине раскрыли последствия расширения "ближневосточного квартета"
Расширение "ближневосточного квартета" подорвет претензии США на монопольную роль посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта, сказал РИА... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T05:35
2024-10-27T05:35
2024-10-27T05:35
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КАЗАНЬ, 27 окт – РИА Новости. Расширение "ближневосточного квартета" подорвет претензии США на монопольную роль посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта, сказал РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш. "Соединенные Штаты хотят эксклюзивности в спонсировании политического процесса на Ближнем Востоке. Эта эксклюзивность на самом деле является залогом провала из-за слепой предвзятости Америки по отношению к Израилю и продолжающейся враждебности Америки к палестинскому делу и правам палестинского народа", - сказал аль-Хабаш на площадке XVI саммита БРИКС в Казани. "Необходимо восстановить баланс в политическом процессе за счет уменьшения американской исключительности и вступления в него других стран", - добавил он. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил восстановить и расширить ближневосточный "квартет" для урегулирования палестино-израильского конфликта. В его состав сейчас входят ЕС, Россия, США и ООН.
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В мире, Цены на нефть, Палестина, США, Америка, Владимир Путин, БРИКС, Евросоюз, ООН
В Палестине раскрыли последствия расширения "ближневосточного квартета"
В Палестине рассказали, к чему приведет расширение "ближневосточного квартета"