https://ria.ru/20241027/kvartet-1980321291.html

В Палестине раскрыли последствия расширения "ближневосточного квартета"

В Палестине раскрыли последствия расширения "ближневосточного квартета" - РИА Новости, 27.10.2024

В Палестине раскрыли последствия расширения "ближневосточного квартета"

Расширение "ближневосточного квартета" подорвет претензии США на монопольную роль посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта, сказал РИА... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T05:35

2024-10-27T05:35

2024-10-27T05:35

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КАЗАНЬ, 27 окт – РИА Новости. Расширение "ближневосточного квартета" подорвет претензии США на монопольную роль посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта, сказал РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш. "Соединенные Штаты хотят эксклюзивности в спонсировании политического процесса на Ближнем Востоке. Эта эксклюзивность на самом деле является залогом провала из-за слепой предвзятости Америки по отношению к Израилю и продолжающейся враждебности Америки к палестинскому делу и правам палестинского народа", - сказал аль-Хабаш на площадке XVI саммита БРИКС в Казани. "Необходимо восстановить баланс в политическом процессе за счет уменьшения американской исключительности и вступления в него других стран", - добавил он. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил восстановить и расширить ближневосточный "квартет" для урегулирования палестино-израильского конфликта. В его состав сейчас входят ЕС, Россия, США и ООН.

https://ria.ru/20241027/kvartet-1980320839.html

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сша

америка

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