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ВСУ дважды обстреляли Шебекино - РИА Новости, 25.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:31 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/vsu-1980049365.html
ВСУ дважды обстреляли Шебекино
ВСУ дважды обстреляли Шебекино - РИА Новости, 25.10.2024
ВСУ дважды обстреляли Шебекино
Украинские военные дважды в пятницу обстреляли город Шебекино, повреждены несколько домов, коммерческие объекты и автомобили, предварительно, никто из жителей... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:31
2024-10-25T13:31
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Украинские военные дважды в пятницу обстреляли город Шебекино, повреждены несколько домов, коммерческие объекты и автомобили, предварительно, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ продолжают наносить удары по нашей территории. Предварительно, обошлось без пострадавших. В результате двух обстрелов города Шебекино в 4 частных домах выбиты окна и посечены кровли. Разрушена надворная постройка на территории одного из домовладений. Также повреждены три коммерческих объекта и четыре легковых автомобиля", - написал Гладков. Он добавил, что повторному обстрелу подвергся поселок Октябрьский Белгородского района. В результате обстрела повреждены четыре автомобиля и два жилых дома. Ранее в пятницу руководитель региона информировал, что в результате украинского обстрела в поселке Октябрьский ранены два мирных жителя. Мужчин с различными осколочными ранениями попутным транспортом доставили в районную больницу.
https://ria.ru/20241025/belgorod-1979990656.html
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ дважды обстреляли Шебекино

Гладков: ВСУ дважды обстреляли Шебекино, никто из жителей не пострадал

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Украинские военные дважды в пятницу обстреляли город Шебекино, повреждены несколько домов, коммерческие объекты и автомобили, предварительно, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"ВСУ продолжают наносить удары по нашей территории. Предварительно, обошлось без пострадавших. В результате двух обстрелов города Шебекино в 4 частных домах выбиты окна и посечены кровли. Разрушена надворная постройка на территории одного из домовладений. Также повреждены три коммерческих объекта и четыре легковых автомобиля", - написал Гладков.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Шебекино
Он добавил, что повторному обстрелу подвергся поселок Октябрьский Белгородского района. В результате обстрела повреждены четыре автомобиля и два жилых дома.
Ранее в пятницу руководитель региона информировал, что в результате украинского обстрела в поселке Октябрьский ранены два мирных жителя. Мужчин с различными осколочными ранениями попутным транспортом доставили в районную больницу.
Последствия удара ВСУ в Шебекинском муниципальном округе - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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