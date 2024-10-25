https://ria.ru/20241025/vsu-1980049365.html

ВСУ дважды обстреляли Шебекино

ВСУ дважды обстреляли Шебекино - РИА Новости, 25.10.2024

ВСУ дважды обстреляли Шебекино

Украинские военные дважды в пятницу обстреляли город Шебекино, повреждены несколько домов, коммерческие объекты и автомобили, предварительно, никто из жителей... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:31

2024-10-25T13:31

2024-10-25T13:31

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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БЕЛГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Украинские военные дважды в пятницу обстреляли город Шебекино, повреждены несколько домов, коммерческие объекты и автомобили, предварительно, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ продолжают наносить удары по нашей территории. Предварительно, обошлось без пострадавших. В результате двух обстрелов города Шебекино в 4 частных домах выбиты окна и посечены кровли. Разрушена надворная постройка на территории одного из домовладений. Также повреждены три коммерческих объекта и четыре легковых автомобиля", - написал Гладков. Он добавил, что повторному обстрелу подвергся поселок Октябрьский Белгородского района. В результате обстрела повреждены четыре автомобиля и два жилых дома. Ранее в пятницу руководитель региона информировал, что в результате украинского обстрела в поселке Октябрьский ранены два мирных жителя. Мужчин с различными осколочными ранениями попутным транспортом доставили в районную больницу.

https://ria.ru/20241025/belgorod-1979990656.html

шебекино

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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия