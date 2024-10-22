https://ria.ru/20241022/mchs-1979319917.html

В Энергодаре потушили цистерну с газом, загоревшуюся после атаки дронов ВСУ

В Энергодаре потушили цистерну с газом, загоревшуюся после атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 22.10.2024

В Энергодаре потушили цистерну с газом, загоревшуюся после атаки дронов ВСУ

Цистерну с газом в запорожском Энергодаре, загоревшуюся после атаки украинских БПЛА на город, потушили, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:02

2024-10-22T14:02

2024-10-22T14:17

энергодар

россия

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Цистерну с газом в запорожском Энергодаре, загоревшуюся после атаки украинских БПЛА на город, потушили, сообщает МЧС России в Telegram-канале.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что цистерна с пропаном загорелась в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре в результате атаки украинского беспилотника, погиб работник автозаправочной станции."Сотрудники МЧС России потушили цистерну с газом в Энергодаре. Пожар на АЗС в Запорожской области начался из-за атаки БПЛА. В тяжелом состоянии был госпитализирован 67-летний мужчина. К сожалению, он скончался. Также осколками повреждена легковушка и остекление здания автозаправки", - говорится в сообщении ведомства.В МЧС добавили, что на месте работали девять огнеборцев и две единицы техники.

https://ria.ru/20241021/energodar-1979084762.html

энергодар

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энергодар, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), запорожская область, происшествия