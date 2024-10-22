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В Энергодаре потушили цистерну с газом, загоревшуюся после атаки дронов ВСУ
В Энергодаре потушили цистерну с газом, загоревшуюся после атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 22.10.2024
В Энергодаре потушили цистерну с газом, загоревшуюся после атаки дронов ВСУ
Цистерну с газом в запорожском Энергодаре, загоревшуюся после атаки украинских БПЛА на город, потушили, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:02
2024-10-22T14:02
2024-10-22T14:17
энергодар
россия
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Цистерну с газом в запорожском Энергодаре, загоревшуюся после атаки украинских БПЛА на город, потушили, сообщает МЧС России в Telegram-канале.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что цистерна с пропаном загорелась в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре в результате атаки украинского беспилотника, погиб работник автозаправочной станции."Сотрудники МЧС России потушили цистерну с газом в Энергодаре. Пожар на АЗС в Запорожской области начался из-за атаки БПЛА. В тяжелом состоянии был госпитализирован 67-летний мужчина. К сожалению, он скончался. Также осколками повреждена легковушка и остекление здания автозаправки", - говорится в сообщении ведомства.В МЧС добавили, что на месте работали девять огнеборцев и две единицы техники.
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энергодар, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), запорожская область, происшествия
Энергодар, Россия, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
В Энергодаре потушили цистерну с газом, загоревшуюся после атаки дронов ВСУ
МЧС: цистерну с газом в Энергодаре, загоревшуюся после атаки БПЛА ВСУ, потушили