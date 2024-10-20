https://ria.ru/20241020/moshenniki-1978936499.html

В Госдуме предупредили о новом способе обмана родителей школьников

В Госдуме предупредили о новом способе обмана родителей школьников - РИА Новости, 20.10.2024

В Госдуме предупредили о новом способе обмана родителей школьников

Мошенники стали предлагать родителям школьников якобы занятия с репетиторами, уникальные обучающие курсы, кружки или секции по низкой цене, и чтобы... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T02:21

2024-10-20T02:21

2024-10-20T02:21

общество

антон немкин (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Мошенники стали предлагать родителям школьников якобы занятия с репетиторами, уникальные обучающие курсы, кружки или секции по низкой цене, и чтобы "забронировать" место, они просят полную предоплату, а после исчезают, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Аферисты предлагают родителям школьников якобы занятия с репетиторами, уникальные обучающие курсы, кружки или секции по низкой цене. Для "бронирования" места злоумышленники просят полную предоплату, после чего исчезают", - рассказал собеседник агентства. Депутат рассказал, что злоумышленники, как правило, действуют по следующему сценарию. Они могут собирать данные о школьниках через объявления в интернете, социальные сети, доски объявлений, образовательные сайты и форумы, где родители активно обсуждают образование своих детей. После того как потенциальная жертва находится, мошенники начинают предлагать услуги: репетиторство по низким ценам, уникальные обучающие курсы, которые "не проводятся в других местах" или "разрабатывались ведущими экспертами", кружки или секции, которые "всего через месяц станут элитными", или которые просто сейчас открываются, добавил Немкин. "Важно, что эти предложения будут крайне привлекательными, чтобы затмить разум родителей и вызвать у них уверенность в выгодности предложения. Использоваться могут и психологические приемы. Например, некоторые злоумышленники предлагают "ограниченное количество мест", чтобы создать у родителя ощущение срочности, или, если родитель сомневается, предлагают скидку или другие привилегии за немедленную оплату", - подчеркнул парламентарий. По словам Немкина, на следующем этапе мошенники начинают настаивать на предоплате, они могут объяснять это необходимостью "брони места", "материальных затрат" или "оплаты за аренду помещения", которые нужно покрыть до начала занятий. Сумма предоплаты может быть разной — от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей в зависимости от того, насколько заманчиво предложение, подчеркнул депутат. Немкин отметил, что после получения денег мошенники отключают телефоны, блокируют в мессенджерах, удаляют страницы в соцсетях, либо просто обещают перенести занятия, а затем снова исчезают, не предоставляя ни услуг, ни денег. "В этот момент родители осознают, что стали жертвами мошенников, но найти их крайне сложно. Перед тем как платить деньги, убедитесь в легальности и репутации организации или человека. Попросите документы, лицензии, сертификаты. Ищите в интернете отзывы о репетиторе, школе или курсе. На форумах, в социальных сетях или специализированных платформах часто можно найти мнения других людей. Если предлагается предоплата, попросите провести пробное занятие или встречу, прежде чем платить", - посоветовал парламентарий.

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https://ria.ru/20241016/kvadrobery-1978370480.html

https://ria.ru/20241005/dengi-1976478634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, антон немкин (депутат), госдума рф