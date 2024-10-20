https://ria.ru/20241020/bespilotnik-1978985578.html
Над Курской областью уничтожили дрон ВСУ
Над Курской областью уничтожили дрон ВСУ - РИА Новости, 20.10.2024
Над Курской областью уничтожили дрон ВСУ
Российские средства ПВО около 13:50 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T14:38
2024-10-20T14:38
2024-10-20T14:41
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_673092833e2232d4beff36aea65d00c6.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО около 13:50 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцатого октября около 13.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c01efdcf4beb4b2cf6d30f080a982ab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской областью уничтожили дрон ВСУ
Минобороны: украинский беспилотник уничтожили над территорией Курской области