https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978772743.html

В Белом доме заявили, что США изучают детали "плана победы" Зеленского

В Белом доме заявили, что США изучают детали "плана победы" Зеленского - РИА Новости, 18.10.2024

В Белом доме заявили, что США изучают детали "плана победы" Зеленского

США все еще изучают предложения Владимира Зеленского в рамках его так называемого "плана победы", но считают, что параметры мира должны поддержать сами... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:02

2024-10-18T17:02

2024-10-18T17:08

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владимир путин

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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. США все еще изучают предложения Владимира Зеленского в рамках его так называемого "плана победы", но считают, что параметры мира должны поддержать сами украинцы, заявил в пятницу координатор Белого дома по стратегическим коммуникациями Джон Кирби. "Мы все еще разбираемся в деталях (плана - ред.). Так что я не собираюсь, я не собираюсь вдаваться в подробности", - сообщил он журналистам на брифинге. Кирби добавил, что Вашингтон поддерживает план президента Зеленского по "справедливому миру", но подчеркнул, что параметры мира должны поддерживать сами украинцы. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.

https://ria.ru/20241018/premer-1978713135.html

https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978641601.html

https://ria.ru/20241018/medvedev-1978675923.html

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