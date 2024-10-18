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Бастрыкин назвал стоимость восстановления новых регионов после атак ВСУ
Бастрыкин назвал стоимость восстановления новых регионов после атак ВСУ - РИА Новости, 18.10.2024
Бастрыкин назвал стоимость восстановления новых регионов после атак ВСУ
Для восстановления новых регионов и приграничных областей России после зверств ВСУ потребуется 7,8 миллиарда рублей, заявил председатель СК РФ Александр... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T07:44
2024-10-18T07:44
2024-10-18T07:49
специальная военная операция на украине
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александр бастрыкин
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Для восстановления новых регионов и приграничных областей России после зверств ВСУ потребуется 7,8 миллиарда рублей, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "В связи с причинением ВСУ ущерба населенным пунктам в новых регионах и приграничных областях Российской Федерации в СЭЦ CК России в текущем году выполнено более 700 комплексных строительно-технических оценочных, бухгалтерских судебных экспертиз. Исследовано 3,3 тысячи объектов, в их числе многоквартирные и частные дома, здания организаций, детские сады, школы, транспортные средства. Их восстановительная стоимость оценена в размере 7,8 млрд рублей", - сказал он в интервью "Комсомольской правде". Бастрыкин добавил, что при проведении этих экспертиз применялась уникальная методика, разработанная СЭЦ СК России.
https://ria.ru/20241011/donetsk-1977554968.html
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россия, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин назвал стоимость восстановления новых регионов после атак ВСУ
Бастрыкин: для восстановления новых регионов России потребуется 7,8 млрд рублей