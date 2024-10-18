https://ria.ru/20241018/vosstanovlenie-1978644711.html

Бастрыкин назвал стоимость восстановления новых регионов после атак ВСУ

Бастрыкин назвал стоимость восстановления новых регионов после атак ВСУ - РИА Новости, 18.10.2024

Бастрыкин назвал стоимость восстановления новых регионов после атак ВСУ

Для восстановления новых регионов и приграничных областей России после зверств ВСУ потребуется 7,8 миллиарда рублей, заявил председатель СК РФ Александр... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T07:44

2024-10-18T07:44

2024-10-18T07:49

специальная военная операция на украине

россия

александр бастрыкин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918932376_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_621e03c4f91932e13557b5910f9efadd.jpg

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Для восстановления новых регионов и приграничных областей России после зверств ВСУ потребуется 7,8 миллиарда рублей, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "В связи с причинением ВСУ ущерба населенным пунктам в новых регионах и приграничных областях Российской Федерации в СЭЦ CК России в текущем году выполнено более 700 комплексных строительно-технических оценочных, бухгалтерских судебных экспертиз. Исследовано 3,3 тысячи объектов, в их числе многоквартирные и частные дома, здания организаций, детские сады, школы, транспортные средства. Их восстановительная стоимость оценена в размере 7,8 млрд рублей", - сказал он в интервью "Комсомольской правде". Бастрыкин добавил, что при проведении этих экспертиз применялась уникальная методика, разработанная СЭЦ СК России.

https://ria.ru/20241011/donetsk-1977554968.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)