https://ria.ru/20241018/volk-1978626883.html

Представитель МВД назвала фейком якобы озвученное ей видео задержания

Представитель МВД назвала фейком якобы озвученное ей видео задержания - РИА Новости, 18.10.2024

Представитель МВД назвала фейком якобы озвученное ей видео задержания

Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что видео с задержанием вооруженной группы и озвученное якобы ее голосом, которое распространяется в курских... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T01:05

2024-10-18T01:05

2024-10-18T01:05

происшествия

россия

курская область

курск

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что видео с задержанием вооруженной группы и озвученное якобы ее голосом, которое распространяется в курских интернет-ресурсах, является фейком. "Мои коллеги из Курска обнаружили на региональных интернет-ресурсах очередной видеоролик с недостоверной информацией. Голос за кадром похож на мой. Сообщается, что в Курской области задержана вооруженная группа, занимавшаяся распространением наркотиков среди военнослужащих", - написала она в Telegram-канале. Также Волк уточнила, что представленный видеоряд – задержание подозреваемого в убийстве, кадры были опубликованы УМВД России по Курской области еще в 2019 году. Представитель МВД РФ уточнила, что комментарии должностных лиц МВД России и его территориальных подразделений размещаются только на официальных ресурсах ведомства.

https://ria.ru/20240916/mvd-1973060123.html

россия

курская область

курск

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происшествия, россия, курская область, курск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)