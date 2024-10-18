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Представитель МВД назвала фейком якобы озвученное ей видео задержания - РИА Новости, 18.10.2024
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01:05 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/volk-1978626883.html
Представитель МВД назвала фейком якобы озвученное ей видео задержания
Представитель МВД назвала фейком якобы озвученное ей видео задержания - РИА Новости, 18.10.2024
Представитель МВД назвала фейком якобы озвученное ей видео задержания
Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что видео с задержанием вооруженной группы и озвученное якобы ее голосом, которое распространяется в курских... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T01:05
2024-10-18T01:05
происшествия
россия
курская область
курск
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что видео с задержанием вооруженной группы и озвученное якобы ее голосом, которое распространяется в курских интернет-ресурсах, является фейком. "Мои коллеги из Курска обнаружили на региональных интернет-ресурсах очередной видеоролик с недостоверной информацией. Голос за кадром похож на мой. Сообщается, что в Курской области задержана вооруженная группа, занимавшаяся распространением наркотиков среди военнослужащих", - написала она в Telegram-канале. Также Волк уточнила, что представленный видеоряд – задержание подозреваемого в убийстве, кадры были опубликованы УМВД России по Курской области еще в 2019 году. Представитель МВД РФ уточнила, что комментарии должностных лиц МВД России и его территориальных подразделений размещаются только на официальных ресурсах ведомства.
https://ria.ru/20240916/mvd-1973060123.html
россия
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происшествия, россия, курская область, курск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Курская область, Курск, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Представитель МВД назвала фейком якобы озвученное ей видео задержания

Ирина Волк назвала фейком якобы озвученные ей видео о задержании в Курске

© Фото : МВД РФОфициальный представитель МВД России генерал-майор полиции Ирина Владимировна Волк
Официальный представитель МВД России генерал-майор полиции Ирина Владимировна Волк - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : МВД РФ
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что видео с задержанием вооруженной группы и озвученное якобы ее голосом, которое распространяется в курских интернет-ресурсах, является фейком.
"Мои коллеги из Курска обнаружили на региональных интернет-ресурсах очередной видеоролик с недостоверной информацией. Голос за кадром похож на мой. Сообщается, что в Курской области задержана вооруженная группа, занимавшаяся распространением наркотиков среди военнослужащих", - написала она в Telegram-канале.
Также Волк уточнила, что представленный видеоряд – задержание подозреваемого в убийстве, кадры были опубликованы УМВД России по Курской области еще в 2019 году.
Представитель МВД РФ уточнила, что комментарии должностных лиц МВД России и его территориальных подразделений размещаются только на официальных ресурсах ведомства.
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ПроисшествияРоссияКурская областьКурскИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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