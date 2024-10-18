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Представитель МВД назвала фейком якобы озвученное ей видео задержания
Представитель МВД назвала фейком якобы озвученное ей видео задержания - РИА Новости, 18.10.2024
Представитель МВД назвала фейком якобы озвученное ей видео задержания
Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что видео с задержанием вооруженной группы и озвученное якобы ее голосом, которое распространяется в курских... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T01:05
2024-10-18T01:05
2024-10-18T01:05
происшествия
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курская область
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ирина волк
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что видео с задержанием вооруженной группы и озвученное якобы ее голосом, которое распространяется в курских интернет-ресурсах, является фейком. "Мои коллеги из Курска обнаружили на региональных интернет-ресурсах очередной видеоролик с недостоверной информацией. Голос за кадром похож на мой. Сообщается, что в Курской области задержана вооруженная группа, занимавшаяся распространением наркотиков среди военнослужащих", - написала она в Telegram-канале. Также Волк уточнила, что представленный видеоряд – задержание подозреваемого в убийстве, кадры были опубликованы УМВД России по Курской области еще в 2019 году. Представитель МВД РФ уточнила, что комментарии должностных лиц МВД России и его территориальных подразделений размещаются только на официальных ресурсах ведомства.
https://ria.ru/20240916/mvd-1973060123.html
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происшествия, россия, курская область, курск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Курская область, Курск, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Представитель МВД назвала фейком якобы озвученное ей видео задержания
Ирина Волк назвала фейком якобы озвученные ей видео о задержании в Курске