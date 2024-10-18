https://ria.ru/20241018/dtp-1978669440.html

Число погибших после ДТП в Дагестане выросло до двух

Число погибших после ДТП в Дагестане выросло до двух - РИА Новости, 18.10.2024

Число погибших после ДТП в Дагестане выросло до двух

Число погибших после ДТП с микроавтобусом в Дагестане выросло до двух, в больнице после многочасовой операции скончался мужчина, сообщила пресс-служба минздрава РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:39

2024-10-18T10:39

2024-10-18T10:45

происшествия

хасавюртовский район

хасавюрт

махачкала

volkswagen group

volkswagen touareg

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МАХАЧКАЛА, 18 окт - РИА Новости. Число погибших после ДТП с микроавтобусом в Дагестане выросло до двух, в больнице после многочасовой операции скончался мужчина, сообщила пресс-служба минздрава региона. В четверг возле села Муцалаул в Хасавюртовском районе Дагестана водитель Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирской "Газелью". "Несмотря на усилия врачей, ушел из жизни 40-летний мужчина, пострадавший во вчерашней аварии… После многочасовой операции и интенсивной терапии в отделении реанимации сочетанная травма с множественными ранениями жизненно важных органов не оставили ему шансов. Число погибших в этой аварии увеличилось до двоих человек", – говорится в сообщении. В стационаре ЦГБ Хасавюрта сейчас получают лечение 15 раненых, из них двое в тяжелом состоянии. Отмечается, что после стабилизации состояния пациентов будет решаться вопрос о возможности их транспортировки в Махачкалу.

https://ria.ru/20241018/dtp-1978667977.html

https://ria.ru/20241018/pirotekhdtp-1978643965.html

хасавюртовский район

хасавюрт

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, хасавюртовский район, хасавюрт, махачкала, volkswagen group, volkswagen touareg