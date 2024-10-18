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Число погибших после ДТП в Дагестане выросло до двух - РИА Новости, 18.10.2024
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10:39 18.10.2024 (обновлено: 10:45 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/dtp-1978669440.html
Число погибших после ДТП в Дагестане выросло до двух
Число погибших после ДТП в Дагестане выросло до двух - РИА Новости, 18.10.2024
Число погибших после ДТП в Дагестане выросло до двух
Число погибших после ДТП с микроавтобусом в Дагестане выросло до двух, в больнице после многочасовой операции скончался мужчина, сообщила пресс-служба минздрава РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T10:39
2024-10-18T10:45
происшествия
хасавюртовский район
хасавюрт
махачкала
volkswagen group
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МАХАЧКАЛА, 18 окт - РИА Новости. Число погибших после ДТП с микроавтобусом в Дагестане выросло до двух, в больнице после многочасовой операции скончался мужчина, сообщила пресс-служба минздрава региона. В четверг возле села Муцалаул в Хасавюртовском районе Дагестана водитель Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирской "Газелью". "Несмотря на усилия врачей, ушел из жизни 40-летний мужчина, пострадавший во вчерашней аварии… После многочасовой операции и интенсивной терапии в отделении реанимации сочетанная травма с множественными ранениями жизненно важных органов не оставили ему шансов. Число погибших в этой аварии увеличилось до двоих человек", – говорится в сообщении. В стационаре ЦГБ Хасавюрта сейчас получают лечение 15 раненых, из них двое в тяжелом состоянии. Отмечается, что после стабилизации состояния пациентов будет решаться вопрос о возможности их транспортировки в Махачкалу.
https://ria.ru/20241018/dtp-1978667977.html
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хасавюртовский район
хасавюрт
махачкала
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происшествия, хасавюртовский район, хасавюрт, махачкала, volkswagen group, volkswagen touareg
Происшествия, Хасавюртовский район, Хасавюрт, Махачкала, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
Число погибших после ДТП в Дагестане выросло до двух

Число погибших после ДТП с микроавтобусом в Дагестане выросло до двух

© Фото : МВД по Республике ДагестанНа месте ДТП у населенного пункта Муцалаул Хасавюртовского района
На месте ДТП у населенного пункта Муцалаул Хасавюртовского района - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : МВД по Республике Дагестан
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МАХАЧКАЛА, 18 окт - РИА Новости. Число погибших после ДТП с микроавтобусом в Дагестане выросло до двух, в больнице после многочасовой операции скончался мужчина, сообщила пресс-служба минздрава региона.
В четверг возле села Муцалаул в Хасавюртовском районе Дагестана водитель Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирской "Газелью".
На месте ДТП с автобусом в турецкой провинции Аксарай - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Число погибших в ДТП с автобусом в Турции достигло семи
Вчера, 10:30
"Несмотря на усилия врачей, ушел из жизни 40-летний мужчина, пострадавший во вчерашней аварии… После многочасовой операции и интенсивной терапии в отделении реанимации сочетанная травма с множественными ранениями жизненно важных органов не оставили ему шансов. Число погибших в этой аварии увеличилось до двоих человек", – говорится в сообщении.
В стационаре ЦГБ Хасавюрта сейчас получают лечение 15 раненых, из них двое в тяжелом состоянии. Отмечается, что после стабилизации состояния пациентов будет решаться вопрос о возможности их транспортировки в Махачкалу.
Сотрудник МЧС России на месте ДТП в Амурской области с участием легкового автомобиля и грузовика, перевозившего пиротехнические изделия. 18 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
В Приамурье возбудили дело после ДТП с грузовиком, который вез пиротехнику
Вчера, 07:33
 
ПроисшествияХасавюртовский районХасавюртМахачкалаVolkswagen GroupVolkswagen Touareg
 
 
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