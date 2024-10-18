https://ria.ru/20241018/dtp-1978669440.html
Число погибших после ДТП в Дагестане выросло до двух
Число погибших после ДТП в Дагестане выросло до двух - РИА Новости, 18.10.2024
Число погибших после ДТП в Дагестане выросло до двух
Число погибших после ДТП с микроавтобусом в Дагестане выросло до двух, в больнице после многочасовой операции скончался мужчина, сообщила пресс-служба минздрава РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T10:39
2024-10-18T10:39
2024-10-18T10:45
происшествия
хасавюртовский район
хасавюрт
махачкала
volkswagen group
volkswagen touareg
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МАХАЧКАЛА, 18 окт - РИА Новости. Число погибших после ДТП с микроавтобусом в Дагестане выросло до двух, в больнице после многочасовой операции скончался мужчина, сообщила пресс-служба минздрава региона. В четверг возле села Муцалаул в Хасавюртовском районе Дагестана водитель Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирской "Газелью". "Несмотря на усилия врачей, ушел из жизни 40-летний мужчина, пострадавший во вчерашней аварии… После многочасовой операции и интенсивной терапии в отделении реанимации сочетанная травма с множественными ранениями жизненно важных органов не оставили ему шансов. Число погибших в этой аварии увеличилось до двоих человек", – говорится в сообщении. В стационаре ЦГБ Хасавюрта сейчас получают лечение 15 раненых, из них двое в тяжелом состоянии. Отмечается, что после стабилизации состояния пациентов будет решаться вопрос о возможности их транспортировки в Махачкалу.
https://ria.ru/20241018/dtp-1978667977.html
https://ria.ru/20241018/pirotekhdtp-1978643965.html
хасавюртовский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хасавюртовский район, хасавюрт, махачкала, volkswagen group, volkswagen touareg
Происшествия, Хасавюртовский район, Хасавюрт, Махачкала, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
Число погибших после ДТП в Дагестане выросло до двух
Число погибших после ДТП с микроавтобусом в Дагестане выросло до двух