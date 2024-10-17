Рейтинг@Mail.ru
Основные работы по благоустройству набережных реки Яузы завершили в Москве - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:34 17.10.2024 (обновлено: 16:25 21.10.2024)
https://ria.ru/20241017/yauza-1979145695.html
Основные работы по благоустройству набережных реки Яузы завершили в Москве
Основные работы по благоустройству набережных реки Яузы завершили в Москве - РИА Новости, 21.10.2024
Основные работы по благоустройству набережных реки Яузы завершили в Москве
Специалисты завершили основные работы по благоустройству набережных реки Яузы в Москве, они привели в порядок свыше 20 километров, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-17T15:34
2024-10-21T16:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813657956_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_00cba1e0cda54f1acb6149a4b9816dbc.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Специалисты завершили основные работы по благоустройству набережных реки Яузы в Москве, они привели в порядок свыше 20 километров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Завершили основные работы по благоустройству набережных реки Яузы - привели в порядок больше 20 километров", - написал мэр в своем Telegram-канале. Собянин уточнил, что Яуза является одной из самых крупных столичных рек, она протекает в северо-восточной и центральной части города. Её длина составляет 48 километров, из которых порядка 28 километров расположены в границах Москвы. Значительная часть русла реки в тридцатые годы прошлого века была оформлена гранитными набережными, но там не было многих элементарных удобств для пешеходов. "Теперь же обновлённые набережные Яузы вновь украшают архитектурный облик города. Комфортнее стало всем: пешеходам, автомобилистам и пассажирам городского транспорта. Изменив схемы движения на большей части набережных, мы сумели создать современное общественное пространство", - отметил мэр. По его словам, специалисты значительно увеличили пропускную способность Подгорской и частично Устьинской набережных, организовав двустороннее движение. Позже вдоль набережных Яузы планируют высадить порядка 650 деревьев. -0-
https://realty.ria.ru/20241016/sobyanin-1978319642.html
https://realty.ria.ru/20241010/sobjanin-1977394860.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813657956_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_09f84e76c0815078c25384dc3b0905e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, городское хозяйство москвы, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Сергей Собянин

Основные работы по благоустройству набережных реки Яузы завершили в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Специалисты завершили основные работы по благоустройству набережных реки Яузы в Москве, они привели в порядок свыше 20 километров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Завершили основные работы по благоустройству набережных реки Яузы - привели в порядок больше 20 километров", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Жилой дом для переселения по программе реновации в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Собянин: программа реновации жилья в Москве будет постоянной
16 октября, 13:17
Собянин уточнил, что Яуза является одной из самых крупных столичных рек, она протекает в северо-восточной и центральной части города. Её длина составляет 48 километров, из которых порядка 28 километров расположены в границах Москвы.
Значительная часть русла реки в тридцатые годы прошлого века была оформлена гранитными набережными, но там не было многих элементарных удобств для пешеходов.
"Теперь же обновлённые набережные Яузы вновь украшают архитектурный облик города. Комфортнее стало всем: пешеходам, автомобилистам и пассажирам городского транспорта. Изменив схемы движения на большей части набережных, мы сумели создать современное общественное пространство", - отметил мэр.
По его словам, специалисты значительно увеличили пропускную способность Подгорской и частично Устьинской набережных, организовав двустороннее движение. Позже вдоль набережных Яузы планируют высадить порядка 650 деревьев. -0-
Открытие транспортной развязки на пересечении Волгоградского проспекта и МКАД. - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Собянин открыл движение по новой эстакаде
10 октября, 14:40
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала