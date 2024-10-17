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Основные работы по благоустройству набережных реки Яузы завершили в Москве
Основные работы по благоустройству набережных реки Яузы завершили в Москве - РИА Новости, 21.10.2024
Основные работы по благоустройству набережных реки Яузы завершили в Москве
Специалисты завершили основные работы по благоустройству набережных реки Яузы в Москве, они привели в порядок свыше 20 километров, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-17T15:34
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Специалисты завершили основные работы по благоустройству набережных реки Яузы в Москве, они привели в порядок свыше 20 километров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Завершили основные работы по благоустройству набережных реки Яузы - привели в порядок больше 20 километров", - написал мэр в своем Telegram-канале. Собянин уточнил, что Яуза является одной из самых крупных столичных рек, она протекает в северо-восточной и центральной части города. Её длина составляет 48 километров, из которых порядка 28 километров расположены в границах Москвы. Значительная часть русла реки в тридцатые годы прошлого века была оформлена гранитными набережными, но там не было многих элементарных удобств для пешеходов. "Теперь же обновлённые набережные Яузы вновь украшают архитектурный облик города. Комфортнее стало всем: пешеходам, автомобилистам и пассажирам городского транспорта. Изменив схемы движения на большей части набережных, мы сумели создать современное общественное пространство", - отметил мэр. По его словам, специалисты значительно увеличили пропускную способность Подгорской и частично Устьинской набережных, организовав двустороннее движение. Позже вдоль набережных Яузы планируют высадить порядка 650 деревьев. -0-
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москва, городское хозяйство москвы, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Сергей Собянин
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Специалисты завершили основные работы по благоустройству набережных реки Яузы в Москве, они привели в порядок свыше 20 километров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Завершили основные работы по благоустройству набережных реки Яузы - привели в порядок больше 20 километров", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Собянин уточнил, что Яуза является одной из самых крупных столичных рек, она протекает в северо-восточной и центральной части города. Её длина составляет 48 километров, из которых порядка 28 километров расположены в границах Москвы.
Значительная часть русла реки в тридцатые годы прошлого века была оформлена гранитными набережными, но там не было многих элементарных удобств для пешеходов.
"Теперь же обновлённые набережные Яузы вновь украшают архитектурный облик города. Комфортнее стало всем: пешеходам, автомобилистам и пассажирам городского транспорта. Изменив схемы движения на большей части набережных, мы сумели создать современное общественное пространство", - отметил мэр.
По его словам, специалисты значительно увеличили пропускную способность Подгорской и частично Устьинской набережных, организовав двустороннее движение. Позже вдоль набережных Яузы планируют высадить порядка 650 деревьев. -0-