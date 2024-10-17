https://ria.ru/20241017/yauza-1979145695.html

Основные работы по благоустройству набережных реки Яузы завершили в Москве

Основные работы по благоустройству набережных реки Яузы завершили в Москве - РИА Новости, 21.10.2024

Основные работы по благоустройству набережных реки Яузы завершили в Москве

Специалисты завершили основные работы по благоустройству набережных реки Яузы в Москве, они привели в порядок свыше 20 километров, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-17T15:34

2024-10-17T15:34

2024-10-21T16:25

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813657956_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_00cba1e0cda54f1acb6149a4b9816dbc.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Специалисты завершили основные работы по благоустройству набережных реки Яузы в Москве, они привели в порядок свыше 20 километров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Завершили основные работы по благоустройству набережных реки Яузы - привели в порядок больше 20 километров", - написал мэр в своем Telegram-канале. Собянин уточнил, что Яуза является одной из самых крупных столичных рек, она протекает в северо-восточной и центральной части города. Её длина составляет 48 километров, из которых порядка 28 километров расположены в границах Москвы. Значительная часть русла реки в тридцатые годы прошлого века была оформлена гранитными набережными, но там не было многих элементарных удобств для пешеходов. "Теперь же обновлённые набережные Яузы вновь украшают архитектурный облик города. Комфортнее стало всем: пешеходам, автомобилистам и пассажирам городского транспорта. Изменив схемы движения на большей части набережных, мы сумели создать современное общественное пространство", - отметил мэр. По его словам, специалисты значительно увеличили пропускную способность Подгорской и частично Устьинской набережных, организовав двустороннее движение. Позже вдоль набережных Яузы планируют высадить порядка 650 деревьев. -0-

https://realty.ria.ru/20241016/sobyanin-1978319642.html

https://realty.ria.ru/20241010/sobjanin-1977394860.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, городское хозяйство москвы, сергей собянин