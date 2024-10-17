https://ria.ru/20241017/proekt-1978513223.html

Проект "Витебская развязка ЗСД" получил профессиональную премию

Проект "Витебская развязка ЗСД" получил профессиональную премию - РИА Новости, 17.10.2024

Проект "Витебская развязка ЗСД" получил профессиональную премию

Проект "Витебская развязка Западного скоростного диаметра" получил профессиональную награду в области реализации наиболее социально значимых инфраструктурных... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:15

2024-10-17T14:15

2024-10-17T14:15

санкт-петербург

ленинградская область

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Проект "Витебская развязка Западного скоростного диаметра" получил профессиональную награду в области реализации наиболее социально значимых инфраструктурных проектов – премию "Ведомости. Импульс" в номинации "Дорожное строительство", сообщает пресс-служба ВТБ. В 2011 году группа ВТБ приступила к реализации проекта по строительству центрального участка западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге. В марте 2021 года стартовало строительство Витебской развязки, соединяющий ЗСД с Витебским проспектом. Новая развязка станет первым этапом Широтной магистрали скоростного движения - самого масштабного транспортного проекта Санкт-Петербурга. Церемония награждения прошла 16 октября в Москве. "Витебская развязка несет положительный эффект для нашего города уже на этапе строительства – создает новые рабочие места, поддерживает развитие малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга. Внутригородская магистраль соединит ЗСД с планируемой к строительству Широтной магистралью скоростного движения, которая свяжет непрерывным движением южные, центральные и восточные районы Санкт-Петербурга с Ленинградской областью, серьезно разгрузив транспортную сеть города. На сегодняшний день наша команда делает все возможное, чтобы уже в этом году по Витебской развязке поехали первые машины", - отметил генеральный директор "ПУСК-ЛИМАК-Север" Валерий Апыхтин, его слова приводит пресс-служба. По словам гендиректора АО "Бизнес Ньюс Медиа" ("Ведомости") Михаила Нелюбина, в этом году на соискание премии было заявлено в два раза больше инфраструктурных проектов. "Это значит, что большие стройки, от которых зависят экономическое развитие страны и повышение уровня и качества жизни людей, продолжаются во многих регионах", – подчеркнул Нелюбин.

https://realty.ria.ru/20241017/novostroyki-1978362059.html

https://realty.ria.ru/20241011/khusnullin-1977559233.html

санкт-петербург

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санкт-петербург, ленинградская область