https://ria.ru/20241016/mchs-1978271233.html

Российский спецборт МЧС доставил гуманитарную помощь жителям сектора Газа

Российский спецборт МЧС доставил гуманитарную помощь жителям сектора Газа - РИА Новости, 16.10.2024

Российский спецборт МЧС доставил гуманитарную помощь жителям сектора Газа

Авиация МЧС РФ доставила гуманитарную помощь жителям сектора Газа, представителям Египетского общества Красного полумесяц передано около 30 тонн груза, сообщили РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T09:25

2024-10-16T09:25

2024-10-16T09:25

в мире

россия

сектор газа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красный полумесяц

ил-76

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Авиация МЧС РФ доставила гуманитарную помощь жителям сектора Газа, представителям Египетского общества Красного полумесяц передано около 30 тонн груза, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. "Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства доставил 31-ю партию гуманитарной помощи для мирного населения Сектора Газа. Российские спасатели передали представителям Египетского общества Красного полумесяца порядка 30 тонн гуманитарного груза. В его составе продукты питания, палатки и спальные мешки", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего с начала гуманитарной миссии рейсами МЧС России доставлено около 800 тонн продуктов питания, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости.

https://ria.ru/20241015/livan-1978064043.html

россия

сектор газа

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в мире, россия, сектор газа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный полумесяц, ил-76