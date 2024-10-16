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Российский спецборт МЧС доставил гуманитарную помощь жителям сектора Газа - РИА Новости, 16.10.2024
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09:25 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/mchs-1978271233.html
Российский спецборт МЧС доставил гуманитарную помощь жителям сектора Газа
Российский спецборт МЧС доставил гуманитарную помощь жителям сектора Газа - РИА Новости, 16.10.2024
Российский спецборт МЧС доставил гуманитарную помощь жителям сектора Газа
Авиация МЧС РФ доставила гуманитарную помощь жителям сектора Газа, представителям Египетского общества Красного полумесяц передано около 30 тонн груза, сообщили РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T09:25
2024-10-16T09:25
в мире
россия
сектор газа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красный полумесяц
ил-76
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Авиация МЧС РФ доставила гуманитарную помощь жителям сектора Газа, представителям Египетского общества Красного полумесяц передано около 30 тонн груза, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. "Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства доставил 31-ю партию гуманитарной помощи для мирного населения Сектора Газа. Российские спасатели передали представителям Египетского общества Красного полумесяца порядка 30 тонн гуманитарного груза. В его составе продукты питания, палатки и спальные мешки", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего с начала гуманитарной миссии рейсами МЧС России доставлено около 800 тонн продуктов питания, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости.
https://ria.ru/20241015/livan-1978064043.html
россия
сектор газа
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в мире, россия, сектор газа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный полумесяц, ил-76
В мире, Россия, Сектор Газа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красный полумесяц, Ил-76
Российский спецборт МЧС доставил гуманитарную помощь жителям сектора Газа

Спецборт МЧС РФ доставил около 30 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа

© Фото : пресс-служба МЧС РоссииСпецборт МЧС России
Спецборт МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : пресс-служба МЧС России
Спецборт МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Авиация МЧС РФ доставила гуманитарную помощь жителям сектора Газа, представителям Египетского общества Красного полумесяц передано около 30 тонн груза, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.
"Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства доставил 31-ю партию гуманитарной помощи для мирного населения Сектора Газа. Российские спасатели передали представителям Египетского общества Красного полумесяца порядка 30 тонн гуманитарного груза. В его составе продукты питания, палатки и спальные мешки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего с начала гуманитарной миссии рейсами МЧС России доставлено около 800 тонн продуктов питания, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости.
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В миреРоссияСектор ГазаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красный полумесяцИл-76
 
 
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