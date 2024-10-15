https://ria.ru/20241015/peskov-1978105072.html
В Кремле прокомментировали договор о партнерстве России и КНДР
В Кремле прокомментировали договор о партнерстве России и КНДР - РИА Новости, 15.10.2024
В Кремле прокомментировали договор о партнерстве России и КНДР
Договор о партнерстве России и КНДР подразумевает стратегическое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности , заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:25
2024-10-15T12:25
2024-10-15T12:36
россия
дмитрий песков
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857665_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_1b85b44f099e65a9b167cf2cd0ab082f.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Договор о партнерстве России и КНДР подразумевает стратегическое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности , заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В договоре, собственно, формулировки, - вы сами их перечислили, они не нуждаются, эти формулировки в дальнейшем уточнении, они достаточно однозначные. Но при этом главное, наверное, что этот договор подразумевает действительно стратегическое углубленное сотрудничество во всех областях, в том числе и в обеспечении безопасности", - сказал Песков журналистам на вопрос, окажут ли РФ и КНДР друг другу помощь в случае военного конфликта с третьими сторонами.Пресс-секретарь президента РФ добавил, что этим договором и его принципами Россия и КНДР руководствуются при дальнейшем развитии отношений."Нет, когда он (договор с между Россией и Ираном - ред.) будет готов, тогда уже можно будет говорить о его содержании", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов об аналогичном пункте договора между Россией и Ираном о военной помощи.
https://ria.ru/20241015/rossija-1978105267.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857665_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_294b46b53b638970ea509f52a76432ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, иран
Россия, Дмитрий Песков, Иран
В Кремле прокомментировали договор о партнерстве России и КНДР
Песков: договор между РФ и КНДР подразумевает сотрудничество во всех сферах
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Договор о партнерстве России и КНДР подразумевает стратегическое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности , заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В договоре, собственно, формулировки, - вы сами их перечислили, они не нуждаются, эти формулировки в дальнейшем уточнении, они достаточно однозначные. Но при этом главное, наверное, что этот договор подразумевает действительно стратегическое углубленное сотрудничество во всех областях, в том числе и в обеспечении безопасности", - сказал Песков журналистам на вопрос, окажут ли РФ и КНДР друг другу помощь в случае военного конфликта с третьими сторонами.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что этим договором и его принципами Россия и КНДР руководствуются при дальнейшем развитии отношений.
"Нет, когда он (договор с между Россией и Ираном - ред.) будет готов, тогда уже можно будет говорить о его содержании", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов об аналогичном пункте договора между Россией и Ираном о военной помощи.