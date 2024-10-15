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Замглавы "Хезболлы" заявил о праве нанести удар по любой точке в Израиле
Замглавы "Хезболлы" заявил о праве нанести удар по любой точке в Израиле - РИА Новости, 15.10.2024
Замглавы "Хезболлы" заявил о праве нанести удар по любой точке в Израиле
РИА Новости РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T15:37
2024-10-15T15:37
2024-10-15T15:37
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РИА Новости "Хезболлах" после того, как Израиль атаковал всю территорию Ливана, оставляет за собой право нанести удар по любой точке в Израиле - замглавы движения
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Замглавы "Хезболлы" заявил о праве нанести удар по любой точке в Израиле
"Хезболла": израильские атаки дают право нанести удар по любой точке в Израиле