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Замглавы "Хезболлы" заявил о праве нанести удар по любой точке в Израиле

Замглавы "Хезболлы" заявил о праве нанести удар по любой точке в Израиле - РИА Новости, 15.10.2024

Замглавы "Хезболлы" заявил о праве нанести удар по любой точке в Израиле

РИА Новости РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T15:37

2024-10-15T15:37

2024-10-15T15:37

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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РИА Новости "Хезболлах" после того, как Израиль атаковал всю территорию Ливана, оставляет за собой право нанести удар по любой точке в Израиле - замглавы движения

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024