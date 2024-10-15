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В Горловке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона пострадала женщина
В Горловке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона пострадала женщина - РИА Новости, 15.10.2024
В Горловке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона пострадала женщина
Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на жилой массив "Строитель" в Горловке в ДНР,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T15:34
2024-10-15T15:34
2024-10-15T15:34
специальная военная операция на украине
горловка
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на жилой массив "Строитель" в Горловке в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины перед мостом в жилом массиве "Строитель" ранена мирная жительница Горловки", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 15.05 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Никитовский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона пострадала женщина
Мэр Приходько: при сбросе взрывоопасного предмета в Горловке пострадала женщина