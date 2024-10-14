https://ria.ru/20241014/roskomnadzor-1977930309.html
Роскомнадзор сообщил о массированных DDoS-атаках в выходные
Роскомнадзор сообщил о массированных DDoS-атаках в выходные - РИА Новости, 14.10.2024
Роскомнадзор сообщил о массированных DDoS-атаках в выходные
Каналы связи и инфраструктура нескольких операторов связи, а также инфраструктура крупного хостинг-провайдера подверглись массированным DDoS-атакам в прошедшие... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:07
2024-10-14T13:07
2024-10-14T13:07
технологии
сша
швеция
великобритания
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Каналы связи и инфраструктура нескольких операторов связи, а также инфраструктура крупного хостинг-провайдера подверглись массированным DDoS-атакам в прошедшие выходные, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора. "Массированным DDoS-атакам в прошедшие выходные подверглись каналы связи и инфраструктура нескольких операторов связи и инфраструктура крупного хостинг-провайдера. Максимальная мощность кибератаки составила до 1,73 Тбит/с", - сказано в сообщении. Там же уточняется, что кибератаки шли в основном с IP-адресов, зарегистрированных в США, Швеции и Великобритании. Для их отражения были задействованы средства Национальной системы противодействия DDoS-атакам (НСПА), которая создана Роскомнадзором. "Система обеспечивает дополнительную защиту ресурсов российского сегмента интернета с использованием возможностей трансграничных технических средств противодействия угрозам (ТСПУ)", - объяснили в РКН.
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технологии, сша, швеция, великобритания, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, США, Швеция, Великобритания, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор сообщил о массированных DDoS-атаках в выходные
РКН: несколько операторов связи подверглись массированным DDoS-атакам в выходные