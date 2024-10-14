https://ria.ru/20241014/roskomnadzor-1977930309.html

Роскомнадзор сообщил о массированных DDoS-атаках в выходные

Роскомнадзор сообщил о массированных DDoS-атаках в выходные - РИА Новости, 14.10.2024

Роскомнадзор сообщил о массированных DDoS-атаках в выходные

Каналы связи и инфраструктура нескольких операторов связи, а также инфраструктура крупного хостинг-провайдера подверглись массированным DDoS-атакам в прошедшие... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:07

2024-10-14T13:07

2024-10-14T13:07

технологии

сша

швеция

великобритания

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Каналы связи и инфраструктура нескольких операторов связи, а также инфраструктура крупного хостинг-провайдера подверглись массированным DDoS-атакам в прошедшие выходные, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора. "Массированным DDoS-атакам в прошедшие выходные подверглись каналы связи и инфраструктура нескольких операторов связи и инфраструктура крупного хостинг-провайдера. Максимальная мощность кибератаки составила до 1,73 Тбит/с", - сказано в сообщении. Там же уточняется, что кибератаки шли в основном с IP-адресов, зарегистрированных в США, Швеции и Великобритании. Для их отражения были задействованы средства Национальной системы противодействия DDoS-атакам (НСПА), которая создана Роскомнадзором. "Система обеспечивает дополнительную защиту ресурсов российского сегмента интернета с использованием возможностей трансграничных технических средств противодействия угрозам (ТСПУ)", - объяснили в РКН.

https://ria.ru/20240821/sboy-1967568518.html

сша

швеция

великобритания

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технологии, сша, швеция, великобритания, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)