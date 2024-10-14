https://ria.ru/20241014/khokkey-1978016118.html

Новое шоу про хоккейные города запустили в России

Новое шоу про хоккейные города запустили в России - РИА Новости, 14.10.2024

Новое шоу про хоккейные города запустили в России

Новое развлекательное шоу с блогером Ильей Куручом, посвященное хоккейным городам, представили в России, сообщили в "Кинопоиске". РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T18:59

2024-10-14T18:59

2024-10-14T18:59

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Новое развлекательное шоу с блогером Ильей Куручом, посвященное хоккейным городам, представили в России, сообщили в "Кинопоиске".Куруч путешествует по городам России и посещает матчи КХЛ, чтобы проникнуться атмосферой и показать то, что остается за кадром трансляции.В первом эпизоде шоу "Куруч идет в сезон", который прошел 7 октября, блогер отправился в Казань на матч КХЛ "Ак Барс" — "Сибирь".По сюжету персонаж Ильи — турист из Вологдара — оказывается в Казани на матче "Ак Барс" — "Сибирь", выиграв путевку в эфире радиостанции родного города. В фойе "Татнефть Арены" до матча и в чаше во время него он общается с болельщиками, исследует арену и заглядывает в раздевалку к хоккеистам. Кроме того, ему удается пройти охрану и зайти в ложу, выйти на лед и даже пообщаться с нападающим и капитаном ХК "Ак Барс" Дмитрием Яшкиным, которого он приглашает в гости в Вологдар, рассказали в "Кинопоиске".

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спорт, россия, казань, кинопоиск, кино и сериалы, культура