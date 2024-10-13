https://ria.ru/20241013/gaza-1977864850.html
В Газе при израильском обстреле школы погибли 13 палестинцев
В Газе при израильском обстреле школы погибли 13 палестинцев - РИА Новости, 13.10.2024
В Газе при израильском обстреле школы погибли 13 палестинцев
По меньшей мере 13 палестинцев погибли в результате израильского танкового обстрела школы, в которой проживают перемещенные лица, в лагере Нусейрат в центре... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T23:34
2024-10-13T23:34
2024-10-13T23:34
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975666652_0:320:2445:1695_1920x0_80_0_0_1ca56373fa7efc4049b855d7e7aa4900.jpg
КАИР, 13 окт - РИА Новости. По меньшей мере 13 палестинцев погибли в результате израильского танкового обстрела школы, в которой проживают перемещенные лица, в лагере Нусейрат в центре сектора Газа, сообщил РИА Новости медицинский источник. "В результате танкового обстрела израильской армии школы-приюта для перемещенных лиц в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли по меньшей мере 13 человек", - сказал источник. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241013/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20241013/bespilotnik-1977859899.html
израиль
рафах (провинция)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975666652_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_280855f2194ca102913210f564056990.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе при израильском обстреле школы погибли 13 палестинцев
При израильском танковом обстреле школы в секторе Газа погибли 13 палестинцев