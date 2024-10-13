https://ria.ru/20241013/gaza-1977864850.html

В Газе при израильском обстреле школы погибли 13 палестинцев

В Газе при израильском обстреле школы погибли 13 палестинцев - РИА Новости, 13.10.2024

В Газе при израильском обстреле школы погибли 13 палестинцев

По меньшей мере 13 палестинцев погибли в результате израильского танкового обстрела школы, в которой проживают перемещенные лица, в лагере Нусейрат в центре... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T23:34

2024-10-13T23:34

2024-10-13T23:34

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 13 окт - РИА Новости. По меньшей мере 13 палестинцев погибли в результате израильского танкового обстрела школы, в которой проживают перемещенные лица, в лагере Нусейрат в центре сектора Газа, сообщил РИА Новости медицинский источник. "В результате танкового обстрела израильской армии школы-приюта для перемещенных лиц в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли по меньшей мере 13 человек", - сказал источник. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241013/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241013/bespilotnik-1977859899.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году