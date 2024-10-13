https://ria.ru/20241013/bespilotnik-1977798281.html
В Брянской области сбили беспилотник
В Брянской области сбили беспилотник - РИА Новости, 13.10.2024
В Брянской области сбили беспилотник
Беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T06:20
2024-10-13T06:20
2024-10-13T06:24
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20241012/gorlovka-1977745461.html
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брянская область, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Россия
В Брянской области сбили беспилотник
Губернатор Богомаз: ПВО сбила в Брянской области БПЛА ВСУ