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В Волгоградской области трое подростков перевернулись на родительской Skoda - РИА Новости, 12.10.2024
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14:28 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/skoda-1977736651.html
В Волгоградской области трое подростков перевернулись на родительской Skoda
В Волгоградской области трое подростков перевернулись на родительской Skoda - РИА Новости, 12.10.2024
В Волгоградской области трое подростков перевернулись на родительской Skoda
Шестнадцатилетний подросток перевернулся на родительской Skoda на трассе в Волгоградской области, одна из его подруг погибла, вторая – пострадала, сообщает в... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T14:28
2024-10-12T14:28
происшествия
авто
волгоградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 12 окт – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток перевернулся на родительской Skoda на трассе в Волгоградской области, одна из его подруг погибла, вторая – пострадала, сообщает в субботу пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону. По информации ведомства, в ночь на субботу 16-летний подросток из хутора Суляевский решил прокатить своих подруг на мамином автомобиле Skoda, но по дороге в соседнее село он не справился с управлением и съехал в кювет, машина перевернулась. "От полученных травм 17-летняя пассажирка скончалась на месте ДТП. Вторая девушка самостоятельно покинула автомобиль, позвонила своему приятелю, который забрал её с места происшествия и отвёз домой", - говорится в сообщении СК. Как отмечает ведомство, несовершеннолетний водитель скрылся с места аварии, прихватив автомобильные номера. Его удалось найти днём в субботу, он задержан. По данным СК, против подростка возбуждено уголовное дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством, сопряженное с оставлением места происшествия". Решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, авто, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Волгоградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгоградской области трое подростков перевернулись на родительской Skoda

Трое волгоградских подростков перевернулись на машине, одна девушка погибла

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 12 окт – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток перевернулся на родительской Skoda на трассе в Волгоградской области, одна из его подруг погибла, вторая – пострадала, сообщает в субботу пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.
По информации ведомства, в ночь на субботу 16-летний подросток из хутора Суляевский решил прокатить своих подруг на мамином автомобиле Skoda, но по дороге в соседнее село он не справился с управлением и съехал в кювет, машина перевернулась.
"От полученных травм 17-летняя пассажирка скончалась на месте ДТП. Вторая девушка самостоятельно покинула автомобиль, позвонила своему приятелю, который забрал её с места происшествия и отвёз домой", - говорится в сообщении СК.
Как отмечает ведомство, несовершеннолетний водитель скрылся с места аварии, прихватив автомобильные номера. Его удалось найти днём в субботу, он задержан. По данным СК, против подростка возбуждено уголовное дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством, сопряженное с оставлением места происшествия". Решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
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ПроисшествияАвтоВолгоградская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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