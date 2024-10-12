https://ria.ru/20241012/skoda-1977736651.html

В Волгоградской области трое подростков перевернулись на родительской Skoda

В Волгоградской области трое подростков перевернулись на родительской Skoda - РИА Новости, 12.10.2024

В Волгоградской области трое подростков перевернулись на родительской Skoda

Шестнадцатилетний подросток перевернулся на родительской Skoda на трассе в Волгоградской области, одна из его подруг погибла, вторая – пострадала, сообщает в... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T14:28

2024-10-12T14:28

2024-10-12T14:28

происшествия

авто

волгоградская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 12 окт – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток перевернулся на родительской Skoda на трассе в Волгоградской области, одна из его подруг погибла, вторая – пострадала, сообщает в субботу пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону. По информации ведомства, в ночь на субботу 16-летний подросток из хутора Суляевский решил прокатить своих подруг на мамином автомобиле Skoda, но по дороге в соседнее село он не справился с управлением и съехал в кювет, машина перевернулась. "От полученных травм 17-летняя пассажирка скончалась на месте ДТП. Вторая девушка самостоятельно покинула автомобиль, позвонила своему приятелю, который забрал её с места происшествия и отвёз домой", - говорится в сообщении СК. Как отмечает ведомство, несовершеннолетний водитель скрылся с места аварии, прихватив автомобильные номера. Его удалось найти днём в субботу, он задержан. По данным СК, против подростка возбуждено уголовное дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством, сопряженное с оставлением места происшествия". Решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.

https://radiosputnik.ru/20240811/dtp-1965539462.html

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происшествия, авто, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)