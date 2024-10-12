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Пожар в производственном здании в Туле локализовали - РИА Новости, 12.10.2024
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13:06 12.10.2024 (обновлено: 13:10 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/pozhar-1977729747.html
Пожар в производственном здании в Туле локализовали
Пожар в производственном здании в Туле локализовали - РИА Новости, 12.10.2024
Пожар в производственном здании в Туле локализовали
Пожар в производственном здании в Туле локализован на 850 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T13:06
2024-10-12T13:10
происшествия
тула
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пожар в производственном здании в Туле локализован на 850 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что в Туле горит производственное здание на площади 800 "квадратов". "В Туле сотрудники МЧС России локализовали пожар на 850 квадратах", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241012/tanker-1977722825.html
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происшествия, тула, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тула, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в производственном здании в Туле локализовали

Пожар в производственном здании в Туле локализовали на 850 квадратах

© МЧС России/TelegramТушение пожара в производственном здании на улице Скуратовская в Туле
Тушение пожара в производственном здании на улице Скуратовская в Туле - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара в производственном здании на улице Скуратовская в Туле
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пожар в производственном здании в Туле локализован на 850 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что в Туле горит производственное здание на площади 800 "квадратов".
Туле сотрудники МЧС России локализовали пожар на 850 квадратах", - говорится в сообщении ведомства.
Тушение пожара на немецком танкере Annika в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Пожар на немецком танкере в Балтийском море потушили
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ПроисшествияТулаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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