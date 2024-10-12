https://ria.ru/20241012/pozhar-1977729747.html

Пожар в производственном здании в Туле локализовали

Пожар в производственном здании в Туле локализовали - РИА Новости, 12.10.2024

Пожар в производственном здании в Туле локализовали

Пожар в производственном здании в Туле локализован на 850 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T13:06

2024-10-12T13:06

2024-10-12T13:10

происшествия

тула

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пожар в производственном здании в Туле локализован на 850 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что в Туле горит производственное здание на площади 800 "квадратов". "В Туле сотрудники МЧС России локализовали пожар на 850 квадратах", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241012/tanker-1977722825.html

тула

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, тула, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)