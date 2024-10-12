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В ЛНР потушили пожар из-за атаки беспилотника - РИА Новости, 12.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:39 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/pozhar-1977713824.html
В ЛНР потушили пожар из-за атаки беспилотника
В ЛНР потушили пожар из-за атаки беспилотника - РИА Новости, 12.10.2024
В ЛНР потушили пожар из-за атаки беспилотника
Сотрудники МЧС потушили пожар в Ровеньках в Луганской Народной Республике, который произошёл из-за атаки БПЛА, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T08:39
2024-10-12T08:39
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС потушили пожар в Ровеньках в Луганской Народной Республике, который произошёл из-за атаки БПЛА, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "Луганские огнеборцы МЧС России потушили пожар в городе Ровеньки. Ночью в результате атаки БПЛА произошло загорание ёмкости с топливом. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар", - говорится в сообщении. На месте работали 28 специалистов и пять единиц техники, уточнили в министерстве.
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россия
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происшествия, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ЛНР потушили пожар из-за атаки беспилотника

Сотрудники МЧС потушили пожар в Ровеньках в ЛНР, вспыхнувший из-за атаки БПЛА

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС потушили пожар в Ровеньках в Луганской Народной Республике, который произошёл из-за атаки БПЛА, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"Луганские огнеборцы МЧС России потушили пожар в городе Ровеньки. Ночью в результате атаки БПЛА произошло загорание ёмкости с топливом. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
На месте работали 28 специалистов и пять единиц техники, уточнили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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