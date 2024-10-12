https://ria.ru/20241012/pozhar-1977713824.html

В ЛНР потушили пожар из-за атаки беспилотника

В ЛНР потушили пожар из-за атаки беспилотника - РИА Новости, 12.10.2024

В ЛНР потушили пожар из-за атаки беспилотника

Сотрудники МЧС потушили пожар в Ровеньках в Луганской Народной Республике, который произошёл из-за атаки БПЛА, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T08:39

2024-10-12T08:39

2024-10-12T08:39

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС потушили пожар в Ровеньках в Луганской Народной Республике, который произошёл из-за атаки БПЛА, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "Луганские огнеборцы МЧС России потушили пожар в городе Ровеньки. Ночью в результате атаки БПЛА произошло загорание ёмкости с топливом. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар", - говорится в сообщении. На месте работали 28 специалистов и пять единиц техники, уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20240511/rovenki-1945198923.html

россия

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)