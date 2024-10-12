https://ria.ru/20241012/pozhar-1977713824.html
В ЛНР потушили пожар из-за атаки беспилотника
В ЛНР потушили пожар из-за атаки беспилотника - РИА Новости, 12.10.2024
В ЛНР потушили пожар из-за атаки беспилотника
Сотрудники МЧС потушили пожар в Ровеньках в Луганской Народной Республике, который произошёл из-за атаки БПЛА, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T08:39
2024-10-12T08:39
2024-10-12T08:39
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_615:0:3000:1341_1920x0_80_0_0_dad715577aab5f69805242e1a90054da.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС потушили пожар в Ровеньках в Луганской Народной Республике, который произошёл из-за атаки БПЛА, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "Луганские огнеборцы МЧС России потушили пожар в городе Ровеньки. Ночью в результате атаки БПЛА произошло загорание ёмкости с топливом. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар", - говорится в сообщении. На месте работали 28 специалистов и пять единиц техники, уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20240511/rovenki-1945198923.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ЛНР потушили пожар из-за атаки беспилотника
Сотрудники МЧС потушили пожар в Ровеньках в ЛНР, вспыхнувший из-за атаки БПЛА